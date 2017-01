Đánh sập đường dây thầu đề liên tỉnh ở Thủ Đức

Ngày 6-1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM vừa phối hợp với Công an quận Thủ Đức đánh sập một đường dây thầu đề do Nguyễn Văn Sơn (55 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) cầm đầu. 16 đối tượng trong đường dây thầu đề này bị khởi tố, bắt tạm giam.



Công an phát hiện bắt giữ nhiều người có liên quan trong đường dây thầu đề. Ảnh H. Tâm

Trước đó, ngày 30-12-2016, trinh sát ập vào bắt quả tang 17 địa điểm và khám xét 2 địa điểm hoạt động thầu đề trên địa bàn quận Thủ Đức; 26 người bị bắt giữ.

Qua đó cơ quan công an thu 121.380.000 đồng tiền tang vật, 22 máy fax, 46 điện thoại di động và 184 tờ phơi đề tương đương số tiền hơn 1 tỉ đồng. Ngoài ra, qua khám xét 19 điểm, đơn vị còn tạm giữ 713.400.000 đồng và nhiều vật chứng liên quan. Khai thác mở rộng cho thấy đây là đường dây thầu đề hoạt động theo hình thức đa cấp, khá phức tạp.



Nhiều tang vật liên quan đến việc thầu đề cũng bị phát hiện. Ảnh H. Tâm

Để hoạt động, Sơn tổ chức khoảng 20 mắt xích nằm trên địa bàn TP.HCM, nhưng có thể nhận yêu cầu của khách khắp từ Bắc tới Nam thông qua điện thoại di động hoặc máy fax.



Đường dây thầu đề này có mức ăn thua mỗi ngày lên đến tiền tỉ nhưng hoạt động kín kẽ, trong đó nhà đối tượng cầm đầu luôn cổng cao, nhà kín, có camera quan sát từ xa.

Qua khai thác, Sơn khai bắt đầu tổ chức thầu đề ăn từ cuối năm 2015 đến nay. Để có người phụ việc, Sơn thuê thêm người đến làm công với mức lương 3 triệu đồng một tháng.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.