Đánh sập đường dây tiêu thụ xe gian

Cơ quan CSĐT Công an quận 11 (TP.HCM) cho biết, đường dây tiêu thụ xe gian vừa được triệt phá. Cơ quan này tiến hành tạm giữ ba nghi can Giang Huê, Giang Châu và Cao Minh Tâm để điều tra, làm rõ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Ba nghi can tại trụ sở công an

Trước đó, sáng 30 – 3, Cảnh sát quận 11 ập vào căn nhà trên đường Âu Cơ (phường 14, quận 11) phát hiện Giang Huê tháo rời các phụ tùng xe máy, chuẩn bị đi giao cho khách. Kiểm tra nhanh, hàng loạt phương tiện gắn máy lẫn phụ tùng bên trong căn nhà này đều là tang vật của nhiều vụ trộm.

Phụ tùng từ một số xe gian nhóm nghi can mua lại rồi phân loại mang đi tiêu thụ

Tại cơ quan công an, Giang Huê khai qua quen biết nên từ đầu tháng 1 – 2015 đã cùng Đặng Trần Cao Phi (tên gọi Giá, ngụ quận Tân Phú) rủ nhau tháo phụ tùng xe gắn máy đi tiêu thụ. Để làm ăn, Phi tìm đến các mối lái chuyên trộm cắp để mua xe đưa về. Giang Huê tiếp nhận rồi thực hiện tháo từng bộ phận. Sau đó, Giang Châu đảm nhiệm việc đưa hàng ra chợ Tân Thành để Cao Minh Tâm tiêu thụ. Từ những chứng cứ thu thập, công an quận 11 xác định các phương tiện của nhóm này đã tháo rời những tang vật nhiều vụ trộm xảy ra tại địa bàn TP và các tỉnh lân cận.

Qua đó, các nghi can liên quan đến vụ việc gồm Giang Huê, Giang Châu và Cao Minh Tâm đã bị bắt giữ. Riêng Đặng Trần Cao Phi đã bỏ trốn.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.