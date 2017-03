Đề nghị truy tố người giết con trai nghệ sĩ Minh Cảnh

Bắt kẻ giết người đồng tính, cướp tài sản Ngày 19-1, Công an quận Thủ Đức cho biết đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao Phạm Văn Đầy (22 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về hành vi giết người, cướp tài sản. Được biết đầu tháng 1-2014, Đầy làm phụ xe cho người bạn bỏ mối trái cây cho sạp của anh Nguyễn Ngọc T. (ở quận Thủ Đức), anh T. đã chủ động làm quen với Đầy. Biết anh T. đã có gia đình, Đầy cũng có bạn gái sắp cưới nhưng hai người vẫn quan hệ đồng tính. Sau đó Đầy đã nảy sinh ý định giết, cướp tài sản của anh T. Chiều 18-1, anh T. điện thoại rủ Đầy lên TP.HCM để quan hệ tình cảm. Chiều cùng ngày, Đầy từ Bà Rịa-Vũng Tàu lên Thủ Đức và thủ sẵn con dao Thái Lan. Khoảng 21 giờ, tại khách sạn V. ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Đầy lấy dao đâm vào cổ anh T. Sau đó Đầy kéo nạn nhân vào nhà tắm và dùng gối đè lên mặt khiến nạn nhân tử vong rồi cướp hai chiếc nhẫn vàng. Trong lúc Đầy gây án, anh T. cố la hét kêu cứu, nhân viên khách sạn phát hiện nên trình báo công an đến bắt giữ Đầy.