Đi dán quảng cáo rao vặt bị cướp tài sản

Trước đó, vào rạng sáng 22-8, chị Lê Thị Phương Th. (quê Bình Thuận) cùng Phạm Thanh H. đi dán quảng cáo trên tuyến đường Nguyễn Tư Giản (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) thì bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, dùng cây gỗ đe dọa, uy hiếp rồi cướp túi xách. Bên trong túi có một điện thoại di động hiệu Lenovo (trị giá khoảng 3,5 triệu đồng) cùng một số giấy tờ khác.

Qua xác minh, ngày 25-8, lực lượng chống cướp giật và các loại tội phạm khác của Công an TP Đà Nẵng phát hiện Đồng Vân Nguyên (ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận đã cùng với Đinh Ngọc Tân (trú cùng địa phương) gây ra vụ cướp nói trên.

L.THỦY