Đi đón dâu, cả gia đình gặp nạn

Theo những người dân có mặt tại hiện trường, khoảng 4 giờ 30 sáng 19-7, trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hà Trung, Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi chiếc ô tô bảy chỗ va chạm với xe đầu kéo.

Xe ô tô bảy chỗ biển số 37A-096.33 do tài xế Hồ Tuấn Sáu (ngụ Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển, lưu thông hướng Thanh Hóa - Hà Nội đến đoạn đường qua địa phận xã Hà Bình (Hà Trung, Thanh Hóa) bất ngờ đâm vào đuôi rơ moóc của xe đầu kéo biển số 36R-002.10 chạy cùng chiều. Cú tông cực mạnh khiến ô tô rúc vào gầm, dính chặt vào đuôi xe đầu kéo làm ba người trên ô tô là ông Lê Văn Mùi, Nguyễn Văn Tân và anh Nguyễn Thái Hòa tử vong tại chỗ.

Năm người còn lại bị thương gồm ông Lê Văn Minh, Lê Văn Bình, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Văn Xuân và tài xế Hồ Tuấn Sáu. Tất cả nạn nhân đều ngụ Nam Đàn, Nghệ An.

Chú rể Lê Văn Tuấn đang được điều trị sau vụ tai nạn. Ảnh: NGUYỄN HÀ





CSGT có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: NGUYỄN HÀ

Kể lại giây phút kinh hoàng, ông Lê Văn Minh cho biết khi mọi người đang trên đường đến Bắc Giang để đón dâu thì xảy ra tai nạn thảm khốc.

“Lúc đó, mọi người trên xe đều đang ngủ chỉ có tôi và con trai (chú rể Lê Văn Tuấn) ngồi ở phía cuối xe may mắn sống sót. Đớn đau lắm!” - ông Minh vừa nói vừa rơi nước mắt. Ông Minh chỉ bị xây xát nhẹ cùng tài xế Hồ Tuấn Sáu thoát ra khỏi xe sau khi va chạm.

Cũng theo ông Minh, gia đình ông thuê chiếc xe bảy chỗ để người nhà đi dự đám cưới Lê Văn Tuấn (con trai ông Minh) được tổ chức tại Bắc Giang. Cả gia đình bắt đầu xuất phát từ Nam Đàn lúc 1 giờ sáng cùng ngày để kịp tổ chức đám cưới vào lúc 9 giờ sáng. Dự kiến tiệc cưới ở Bắc Giang xong vợ chồng Lê Văn Tuấn và bên họ gái sẽ về Nghệ An để tổ chức tiệc báo hỉ với anh em, bà con, bạn bè xóm giềng. Có thể do đi suốt đêm nên tài xế buồn ngủ dẫn đến đâm xe vào đuôi xe đầu kéo. Do tai nạn bất ngờ xảy ra nên gia đình chú rể đã phải tạm hoãn tổ chức đám cưới.

Ông Vũ Văn Chính, Phó Giám đốc BV Đa khoa huyện Hà Trung, cho biết: “Các nạn nhân nhập viện lúc 5 giờ sáng, trước đó có hai người đã tử vong ngay tại hiện trường, một người vào đến bệnh viện thì trút hơi thở cuối cùng. Hiện tại bệnh viện đang tích cực điều trị cho những người bị thương còn lại”. Cho đến chiều 19-7, chỉ riêng anh Bình còn bị nặng, bốn người còn lại đều đã qua cơn nguy kịch.

Đại tá Lương Xuân Bốn, Phó phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thanh Hóa đã có mặt làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân tử vong 3 triệu đồng/người. Ban ATGT huyện Hà Trung hỗ trợ 2 triệu đồng cho người tử vong và 1 triệu đồng cho người bị thương, đồng thời Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ một chuyến xe đưa các nạn nhân bị tử vong về quê an táng.