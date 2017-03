Đi ô tô thủ ‘hàng nóng’ buôn ma túy

Khoảng 23 giờ đêm 22-8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Cụm đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 cảnh sát biển, Phòng Phòng chống ma túy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh và Cục Hải quan Hà Tĩnh, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ập vào khách sạn For Love (thị xã Kỳ Anh) bắt quả tang một vụ ma túy.

Tại đây, Nguyễn Công Cường (42 tuổi, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) và Phạm Kim Dũng (28 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) bị bắt về hành vi tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 3,8 kg ma túy đá, một khẩu súng quân dụng K54 cùng đạn, một chiếc dao mẹo, hai cân tiểu ly, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, ba điện thoại iPhone, Nokia, một ô tô năm chỗ hiệu Nissan.

Nguyễn Công Cường (trái) và Phạm Kim Dũng (phải) bị bắt cùng tang vật. Ảnh: ĐL

Cường và Dũng khai số ma túy đá trên mua từ người Lào đưa về Hà Tĩnh bàn giao cho một đối tượng khác để “phục vụ” cho các con nghiện ở huyện Kỳ Anh và Khu kinh tế Vũng Áng thì bị bắt giữ.

Đây là một đường dây ma túy lớn hoạt động có tổ chức và xuyên quốc gia. Từ đầu năm 2015, qua nắm tình hình tại địa bàn thị xã Kỳ Anh, lực lượng PC47, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây ma túy trên được vận chuyển từ Lào về Hà Tĩnh, Nghệ An tiêu thụ, địa bàn tiêu thụ chủ yếu là Khu kinh tế Vũng Áng. Trước tình hình trên, ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập ban chuyên án do Đại tá Bùi Đình Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh làm trưởng ban. Sau quá trình theo dõi biến động của đường dây ma túy lớn này, khi Cường và Dũng lái xe hơi vào thị xã Kỳ Anh, các trinh sát nhận định chúng có thể sẽ tiến hành giao hàng cho các đối tượng người địa phương. Do trong người Cường và Dũng luôn mang theo vũ khí nóng và sẵn sàng nhả đạn chống trả nên công an và biên phòng phải cẩn mật theo dõi và chờ thời gian thích hợp để ập vào bắt.

PC47 Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự Cường, Dũng và đang trưng cầu giám định số ma túy trên, đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan.