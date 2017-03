Đi thực tập, nhóm nữ sinh bị kẻ xấu cạy cửa phòng trọ sàm sỡ

Lãnh đạo công an huyện cho biết nhóm nữ sinh viên về thực tập tại doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ NV và thuê nhà ở trọ ở lại. Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng 7-10. Vào thời điểm trên, một đối tượng nam bịt mặt, cạy cửa vào phòng dùng dao uy hiếp, sờ soạng nhóm nữ sinh. Nhóm sinh viên hoảng sợ la hét thì đối tượng mới bỏ đi. Sau đó, do quá hoảng sợ nên nhóm này đã chuyển sang nhà trọ khác và trình báo sự việc lên Công an xã Ea Phê và Công an huyện Krông Pắk.

Qua điện thoại, bà V. (chủ doanh nghiệp NV) xác nhận nhóm sáu sv nữ và một sv nam Trường ĐH Tây Nguyên đang thực tập tại doanh nghiệp được hai tuần. "Nhóm sinh viên chỉ lên doanh nghiệp thực thập từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính. Xong việc các em về, các em ở đâu, làm gì doanh nghiệp không hề biết" - chủ doanh nghiệp nói.

Ông Nguyễn Văn Hòa (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Tây Nguyên) xác nhận: "Các sinh viên về thực tập đều có giấy quyết định thực tập của trường và có giáo viên hướng dẫn đưa về tận nơi, bàn giao cho doanh nghiệp và địa phương".

Tuy nhiên, lãnh đạo công an huyện cho biết các sinh viên về thực tập nhưng doanh nghiệp không thông báo, không đăng ký tạm trú. Chỉ khi xảy ra sự việc, nhóm sinh viên trình báo thì công an xã và huyện mới biết.