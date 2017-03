Điều động công tác trưởng công an phường bị tố còng tay dân

(PL)- Thi hành quyết định của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Công an quận 9 vừa điều động Thiếu tá Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng Công an phường Trường Thạnh, về công tác tại Đội Chính trị hậu cần để chờ Công an TP xem xét hình thức kỷ luật.

Trước đó, ông Phúc bị tố cáo bắt giữ người trái luật, còng tay và đánh dân ngay tại trụ sở công an phường. Cùng với đơn tố cáo, người dân còn gửi hình ảnh, clip kèm theo để chứng minh. Theo đơn tố cáo của gia đình ông Nguyễn Văn Sang, vụ việc xảy ra vào cuối tháng 8-2014. Thời điểm đó công nhân Công ty TL đến nhà bà Lê Thị Ba (mẹ ông Sang) để san lấp mặt bằng. Đi cùng có đại diện UBND phường Trường Thạnh và công an phường, trong đó có ông Phúc. Gia đình bà Ba chưa chấp thuận mức bồi thường nên không đồng ý cho san lấp. Bất chấp bà Ba đứng chặn phía sau xe, tài xế xe ben vẫn lùi xe để đổ đất. Thấy vậy, ông Sang leo lên xe dùng gạch gõ vào cửa kính ra hiệu cho tài xế ngừng lại. Do gia đình bà Ba phản đối quyết liệt nên việc san lấp mặt bằng không thực hiện được. Cũng theo đơn tố cáo, ngày 10-9-2014, Công an phường Trường Thạnh đã mời ông Sang lên trụ sở làm việc. Thiếu tá Phúc trực tiếp bắt ông Sang phải ký vào biên bản thừa nhận việc đập vỡ kính xe, gây rối trật tự công cộng. Ông Sang không đồng ý nên bị ông Phúc còng tay lên cửa sổ, dùng chân đá nhiều lần vào mạn sườn. Sau đó, ông Phúc yêu cầu thuộc cấp đưa ông Sang lên Công an quận 9 để tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, Công an quận 9 xác định ông Sang không có vi phạm nên đã cho ông về. Sau đó ông Sang đi khám và được xác định bị chấn thương ở đầu, mạn sườn. H.TUYẾT