Điều tra vụ bé gái sáu tuổi bị hàng xóm dâm ô

Theo chị P., ngày 26-3, sau giờ làm việc chị về nhà mẹ của chị ở đường Nguyễn Thượng Hiền (quận Phú Nhuận) và gọi cháu L. ăn tối nhưng “biệt vô âm tín”. Chị hỏi hàng xóm xung quanh nhưng không ai biết. Hốt hoảng, chị P. đi tìm con. Khi chị đi qua căn nhà của ông T. trên đường Nguyễn Thượng Hiền thấy nhiều người tụ tập. Cùng lúc, một thanh niên gọi chị P. hỏi: “Có phải chị đang đi tìm con gái của chị không?”. Rồi người này cho chị xem đoạn video clip có hình ảnh đang quay. Xem xong đoạn clip cảnh con gái của chị bị người đàn ông lớn tuổi sờ soạng khắp người, chị giật mình nhưng chưa kịp phản ứng gì thì công an địa phương nhanh chóng có mặt phá khóa, ập vào bên trong giải cứu cháu L. rồi khống chế nghi can đưa về trụ sở.

Theo một số nhân chứng, ông T. thấy cháu L. đi ngang qua nhà đã gạ gẫm, ép cháu vào nhà. Lúc dẫn được L. vào bên trong, ông đóng sập cổng lại rồi đưa bé gái lên chiếc phản gỗ ở tầng trệt căn nhà. May mắn, một phụ nữ tưới cây ở trên sân thượng nhìn thấy đã gọi những người xung quanh. Kế đó, một người dân kịp thời quay lại cảnh ông T. có hành vi sàm sỡ cháu L. để có bằng chứng giao nộp công an.





Cháu L. hoảng sợ khi gặp người lạ sau khi bị ông T. xâm hại. Ảnh: XN

Theo những nhân chứng, “ông T. đang thất nghiệp, sống với anh chị em”. Căn nhà ông T. nằm liền kề với nhà bà ngoại của cháu L. Đồng thời, nhân chứng đã cung cấp clip quay được cho công an. Qua đoạn clip dài hơn 4 phút được quay bằng điện thoại cho thấy cháu L. bị người đàn ông không mặc áo ghì đè. Người này liên tục hôn, sờ soạng vùng kín và những nơi nhạy cảm của cháu mặc dù cháu cố cựa quậy nhưng không thoát được.

Ngày 28-3, trả lời PV báo Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Công an phường 5 (quận Phú Nhuận) cho biết khi tiếp nhận thông tin từ người dân trình báo, Ban chỉ huy phường đã huy động lực lượng xuống kiểm tra. Tiếp đó, đã cho mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Bước đầu công an phường lấy lời khai, đưa nạn nhân đến bệnh viện kiểm tra và lập hồ sơ chuyển lên cơ quan công an quận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Công an quận Phú Nhuận cho biết vừa tiếp nhận thông tin, hồ sơ từ phường chuyển lên sẽ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Theo lời bà nội cháu L., những ngày qua cháu L. bấn loạn, chỉ ở trong nhà.

XUÂN NGỌC