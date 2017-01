Điều tra vụ một người chết khi CA giải tán đánh bạc

Sáng 3-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết rạng sáng nay Trung tâm Pháp y tỉnh đã khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của anh Đặng Phạm Toàn (29 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định).

“Hiện Công an tỉnh đang khám nghiệm hiện trường, phục vụ điều tra để có kết luận rõ ràng nguyên nhân cái chết của anh Toàn. Đồng thời, Công an tỉnh cũng điều tra việc hai chiến sĩ Công an huyện Tuy Phước bị đánh bị thương. Trên cơ sở kết quả điều tra, sẽ xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Quan điểm của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định là không bao che cho bất kỳ ai”- Thiếu tướng Nhiên nói.



Người nhà khóc bên thi thể người thanh niên tử vong bất thường. Ảnh cắt từ clip

Cũng theo Thiếu tướng Nhiên, báo cáo ban đầu của Công an huyện Tuy Phước, tối 2-1 một tổ gồm sáu cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tuy Phước đi tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự nông thôn. Khi đến chợ Định Thiện ở thôn Định Thiện Tây, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước thì phát hiện gần 30 người đang tụ tập. Thấy lực lượng công an vào kiểm tra, tất cả bỏ chạy tán loạn. Sau đó, lực lượng công an kiểm tra thì thấy anh Đặng Phạm Toàn gục tại chỗ.



“Lúc này, người dân đưa anh Toàn đi cấp cứu. Người dân nghi thanh niên đó bị công an rượt đuổi nên yêu cầu công an cùng đi đến bệnh viện cấp cứu. Khi đến bệnh viện, thấy Toàn chết, người dân cho rằng bị công an đánh nên họ xông vào đánh hai công an bị thương. Theo báo cáo ban đầu là công an không đánh gì cả. Nhưng hiện nay cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra nguyên nhân chết”- Thiếu tướng Nhiên thông tin thêm.

Trao đổi với PV, Đại tá Lê Đức Minh, Trưởng Công an huyện Tuy Phước, cho biết lúc 7 giờ sáng nay, người thân đã đưa thi thể anh Toàn về nhà để mai táng. Công an huyện đã yêu cầu tất cả các thành viên trong tổ tuần tra làm tường trình sự việc.

Về diễn biến sự việc, Đại tá Minh cho biết khi đến chợ Định Thiện, tổ tuần tra phát hiện một nhóm người đang đánh bạc. Khi thấy lực lượng công an, anh Đặng Phạm Toàn vứt một điện thoại di động cùng tiền vào sân của một ngôi nhà gần đó. Sau đó, công an nhờ người nhà mở cổng, vào thu giữ điện thoại, tiền của anh Toàn ném vào. “Khi trở ra thì thấy Toàn ngồi bên ngoài. Anh em tưởng Toàn giả đò để chạy trốn công an. Thấy trời mưa nên anh em đẩy Toàn vô thì Toàn nằm gục xuống nên đưa đi bệnh viện”- Đại tá Minh nói.

Cũng theo Đại tá Minh, nhiều người dân tập trung buộc tổ tuần tra phải đi cùng họ đến BV Đa khoa khu vực thị xã An Nhơn (Bình Định). Khi đến cổng bệnh viện, người dân xông vào đánh hai thiếu úy Nguyễn Ngọc Khánh, Trần Đức Thuận (Công an huyện Tuy Phước). Số công an còn lại của tổ tuần tra thoát được ra ngoài, bỏ chạy. “Nghe thông tin dân ép công an vào bệnh viện, tôi chạy ngay đến Công an thị xã An Nhơn để xử lý. Dân họ nói công an đánh chết người. Đúng sai thế nào sẽ xử lý nghiêm minh”- Đại tá Minh nói.

Liên quan đến vụ việc trên, rạng sáng 3-1, trên mạng xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh người dân la khóc, bức xúc cho rằng công an đánh chết người. Trong clip cũng có cảnh nhiều người xô xát. Hình ảnh quay trong bệnh viện cho thấy thi thể một thanh niên nằm trên băng ca cấp cứu. Nhiều người dân bao vây, ép hai công an từ bên ngoài phải vào quỳ bên thi thể người thanh niên này.