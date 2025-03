Khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên mua bán, tàng trữ hơn 2 kg ma túy ở Bến Tre 12/03/2025 10:02

Ngày 12-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thái Nguyên (31 tuổi; ngụ xã Phú Hưng, TP Bến Tre) để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng bắt quả tang Trương Thái Nguyên mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Trước đó vào ngày 26-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh Long An bắt quả tang Trương Thái Nguyên đang tàng trữ trái phép chất ma túy để bán lại cho người nghiện, tại khu vực ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, TP Bến Tre.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 100 gram ketamine, 100 viên thuốc lắc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Thái Nguyên (ấp Phú Thành, xã Phú Hưng), công an thu giữ thêm 650 viên thuốc lắc, khoảng 1,7 kg ketamine và các vật chứng liên quan.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CA

Tổng số ma túy công an thu giữ trong vụ án là trên 2 kg ma túy các loại.

Qua làm việc, Trương Thái Nguyên thừa nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng trên mạng xã hội về bán lại cho người nghiện tại địa phương.