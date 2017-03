Điều tra vụ nữ sinh cấp hai bị 5 đối tượng cưỡng hiếp tập thể

Em L có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở cách xa trường. Người thân ra ra dựng lều gần trường để em L ở đi học kiếm cái chữ.

Theo trình báo, khoảng 22g đêm 22-3, có năm thanh niên lạ mặt đến phòng trọ của em L chơi, tán tỉnh và trêu chọc. Đến 24g đêm cùng ngày, năm thanh niên này kéo em L ra đường rồi bảo “tục bắt vợ của người Mông là phải bắt em L đi về nhà làm vợ”. Nhóm thanh niên này buộc em L ngồi lên xe máy rồi chở em L ra bãi đất trống cách phòng trọ khoảng 1km. Tại đây, em L bị nhóm thanh niên dùng vũ lực đe dọa rồi thực hiện hiếp dâm.

Lúc này, em L kêu cứu, một số bạn trọ học nghe tiếng em L kêu hét yếu ớt đã chạy bộ ra nhưng do cách xa, đường đi khó khăn nên không kịp ra cứu em L khỏi năm tên “yêu râu xanh”. Sau khi hiện hiện hành vi đồi bại cả năm thanh niên bỏ đi về nhà. Em L về kể lại sự việc với gia đình nên gia đình phản ánh, trình báo lên UBND xã Na Ngoi. Gia đình của năm đối tượng trên đến thương lượng với gia đình em L và xin “nộp phạt” nhưng gia đình em L không đồng ý đã trình báo lên Công an xã Na Ngoi và Công an huyện Kỳ Sơn.

Ông Nguyễn Thế Hiền, Hiệu Trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú Na Ngoi cho biết: “Công an huyện và công an xã đã đến trường xem học bạ để xác định đúng tuổi của em L. Trường còn khó khăn, chưa đủ nhà ở nội trú cho các em học sinh. Em L dựng lều trọ học cách khá xa trường. Sau khi sự việc xảy ra, em L bị sốc, hoảng sợ nên đã xin tạm nghỉ học một tuần. Với sự động viên, giúp đỡ của giáo viên và các bạn, hiện nay em L đã trở lại trường đi học”.

Cơ quan công an đã xác định được 5 đối tượng nghi can trên. Trong đó, có một đối tượng đã ra đầu thú, một đối tượng khác đã bị bắt còn ba đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.