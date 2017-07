Đột kích tiệm game bắn cá, thấy nhiều người phê ma túy

Đưa số khách này về xác minh thì có 8 người dương tính với ma túy, 7 đối tượng có tiền án tiền sự.

Ngày 13-7, trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, công an quận 3 cho biết như trên.



Cảnh sát đột kích tiệm game bắn cá giữa đêm khuya phát hiện nhiều người phê ma túy

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào đêm khuya 11-7. Thông tin ban đầu, vào 23h ngày 11-7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an phường 1 Quận 3 bất ngờ ập vào cơ sở kinh doanh game bắn cá trên địa bàn thì phát hiện một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá cùng 21 khách có biểu hiện phê lắc. Cuộc tập kích mau lẹ, bất ngờ khiến những những vị khách không kịp trở tay, tẩu tán vật chứng.

Qua kiểm tra, xác minh phát hiện Trần Hữu Trung (42 tuổi, Quận 9) có một gói nilon bên trong chứa tinh thể không màu nghi là ma túy. Đội tuần tra đã đưa toàn bộ 21 khách này về trụ sở để xác minh và test ma túy làm rõ.



Trong 21 khách được mời về trụ sở công an làm việc có cả nam và nữ Qua kiểm tra ma túy và xác minh tiền án tiền sự để củng cố chứng cứ, công an quận 3 cho biết có tám người dương tính với ma túy, bảy người có tiền án tiền sự. Kết quả giám định tang vật thu giữ có trọng lượng 0,5628 là ma túy.

“Công an quận 3 đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hai đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Chúng tôi đã chuyển công an phường 1 lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính với hai đối tượng về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đưa đi ma túy lang thang đối với năm đối tượng”, một lãnh đạo công an Quận 3 cho biết.

Công an quận 3 đã và đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất gắt gao các cơ sở kinh doanh loại hình này đặc biệt xử lý quyết liệt các điểm kinh doanh trò chơi điện tử game bắn cá núp bóng để tổ chức đánh bạc, cá cược ăn thua bằng tiền… nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận 3.