Đưa bạn gái vào nhà nghỉ sát hại để lấy xe đi đánh bạc

Trao đổi với PV , Thượng tá Ngô Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Khoảng 10h30 ngày 10-9, Công an huyện Lương Tài, Bắc Ninh nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể nữ giới tại phòng 201, nhà nghỉ Hoàng Việt ở thôn Cường Tráng, An Thịnh (Lương Tài). Thi thể đã bốc mùi, đang trong quá trình phân hủy, trên đệm giường và trên người nạn nhân có nhiều vết máu.



Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an Huyện Lương Tài, Phòng Kỹ thuật hình sự có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra. Đối tượng Phan bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. Theo lời khai của anh Dương Văn Việt, chủ nhà nghỉ Hoàng Việt: Sáng 6-9, Đoàn Văn Phan (SN 1977), trú tại thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh (Lương Tài) và bạn gái N.T.T. (SN 1977, ở thôn Kim Thao, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài) đi xe máy đến thuê phòng 201 để nghỉ. Sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà nghỉ thì T. lên phòng, còn Phan lấy xe máy đi ra ngoài. Những ngày sau đó, Phan chỉ thi thoảng mua đồ ăn mang vào nhà nghỉ, ở lại một lúc rồi đi ra ngoài. Đến ngày 9-9, anh Việt đã gọi điện lên phòng 201 thì thấy máy bận, khoảng 16h cùng ngày, Phan liên lạc lại cho anh Việt và nói rằng lấy xe máy của T. đi đánh bạc đã bị thua. Phan đang đi thu xếp tiền nên về muộn, nhưng thực chất đêm hôm đó đối tượng không về nhà nghỉ. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Đoàn Văn Phan chính là hung thủ sát hại chị T. để cướp tài sản. Ngày 10-9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Đoàn Văn Phan về tội giết người và cướp tài sản. Cơ quan Công an xác định đối tượng đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Đăng Khoa thuộc xã An Lâm, Nam Sách, Hải Dương. Tuy nhiên khi tiến hành bắt giữ đối tượng thì Phan nói rằng hắn có thuốc nổ trong người, ra yêu sách công an phải đưa hắn về thắp hương cho bạn gái rồi tự sát bằng thuốc nổ. Trưa ngày 11-9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương tổ chức và vây bắt đối tượng Phan một cách an toàn. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, sau khi đưa tình nhân vào nhà nghỉ, Phan đã túm tóc, đập đầu chị T. vào tường, bóp cổ, dẫn đến tử vong. Gây án xong, Phan đã lấy xe máy của T. đi đánh bạc bị thua hết. Trước đó, Phan và T. đang có ý định sẽ lấy nhau và tổ chức cưới, nhưng bị gia đình T. phản đối. Hiện đối tượng Phan đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, làm rõ. Theo Đoàn Thái Cường (Dân trí)