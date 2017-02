Dựng lại hiện trường vụ cướp ngân hàng BIDV ở Huế

Trong quá trình dựng lại hiện trường vụ án, Nguyễn Hoàng Tâm (30 tuổi, quê ở thôn Xuân Phong, xã Đức Minh, H.Đăk Mil, tỉnh Đắc Nông; đăng ký thường trú ở thôn 4, Hà Úc, Vinh An, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), là nghi can gây ra vụ cướp nói trên, tỏ ra khá bình tĩnh và thực hiện lại hành vi của mình.

Quá trình dựng lại hiện trường thu hút rất đông người dân đến theo dõi.



Đối tượng chạy xe đến chi nhánh ngân hàng BIDV.



Đối tượng bịt mặt, cầm súng uy hiếp nhân viên ngân hàng.



Lấy số tiền 725 triệu đồng tại quầy giao dịch.



Bỏ tiền vào balo và tẩu thoát.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, lúc 17 giờ ngày 6-12-2016, tại phòng giao dịch Thành nội thuộc Ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế (số 29 đường Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, thành phố Huế) đã xảy ra vụ cướp tài sản.



Đối tượng lợi dụng sự sơ hở của nhân viên và bảo vệ đã xông vào phòng giao dịch, dùng súng hơi gas bắn đạn bi bắn liên tiếp 4 phát, uy hiếp nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt 725 triệu đồng rồi trốn thoát.

Sau khi vụ án xảy ra, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự giúp đỡ các Cục nghiệp vụ, Công an các tỉnh và đặc biệt là sự giúp đỡ cộng tác của quần chúng nhân dân, Công an TT. Huế đã tập trung mọi lực lượng truy bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm là thủ phạm của vụ cướp táo tợn, thu giữ tang vật, phương tiện gây án.