Dùng thẻ giả danh Công an bắt phạt nhầm... Công an thật

Theo đó, khoảng21h ngày 16-6, thiếu úy Đỗ Xuân Lăng, cán bộ Công an thuộc phòng PC65 - Công an TP. Hải Phòng, trên đường từ cơ quan về nhà, đến ngã tư vòng xuyến BigC thì bị một thanh niên đi xe Jupiter màu xanh đá bám theo.

Đến gần TAND TP. Hải Phòng, thanh niên này ép xe anh Lăng vào bên đường rồi tự xưng là cán bộ thuộc Bộ Công an. Đối tượng mặc thường phục, có rút một thẻ nền đỏ, chữ màu vàng ghi “Bộ Công An – Công an TP. Hải Phòng” kèm Công an hiệu. Thanh niên này yêu cầu anh Lăng cho kiểm tra giấy tờ.

Thấy thanh niên ăn nói không được tự nhiên, đối tượng lại để kiểu tóc gọt hai bên (điều không được phép đối với những cán bộ trong ngành Công an), anh Lăng nghi ngờ nên yêu cầu kiểm tra thẻ Công an của thanh niên trên. Khi soi kỹ thẻ, anh Lăng thấy Công an hiệu của thanh niên trên giống logo của công ty bảo vệ, không phải Công an hiệu như quy định của ngành.



Tấm thẻ ngành giả

Xem mặt trong của thẻ Công an, anh Lăng thấy thông tin của thanh niên là Nguyễn Văn Dũng, nhân viên Công ty TNHH DV Kiên Cường Hải Phòng. Ngay lập tức, anh Lăng đã yêu cầu đối tượng về Công an phường Đằng Lâm để giải quyết.

Mặt trong của tấm thẻ bảo vệ

Tại đây, đối tượng khai nhận tên thật là Phạm Văn Đồng (24 tuổi) HKTT tại khu 4, phường Nam Hải, Q. An Hải, TP. Hải Phòng. Đồng là đối tượng lao động tự do, mượn thẻ bảo vệ của anh trai đang làm cho công ty bảo vệ để lừa đảo những người dân vi phạm giao thông. Tối 16-6, thấy anh Lăng đi vội, quan sát thấy anh Lăng đi sai làn đường nên đối tượng đuổi theo và định “xử lý” vi phạm đối với anh Lăng.

Người dân Hải Phòng thường phản ánh đoạn đường Lê Hồng Phong thường có đối tượng Công an giả danh yêu cầu kiểm tra giấy tờ của người tham gia giao thông rồi xử phạt. Nhưng các sự việc này chưa có chứng cứ rõ ràng.