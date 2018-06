Đường dây cá độ bóng đá trăm tỉ sa lưới

Sáng nay (26-6), Đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn do Hồ Đức Tuấn (Tuấn béo), Nguyễn Văn Tuân (Tuân Sáu) cầm đầu.



Hồ Đức Tuấn - Ảnh: Đ.HỢP

Nguyễn Văn Huấn (42 tuổi), Doãn Văn Sỹ (32 tuổi), Doãn Hữu Hùng (39 tuổi), Lê Thọ Mãi (34 tuổi), Lê Thị Hà (49 tuổi), Hồ Thị Cảnh (46 tuổi), Nguyễn Đăng Đức (36 tuổi), Trịnh Thị Yên (34 tuổi, đều ở huyện Đông Sơn) và Trịnh Ngọc Thuyết (36 tuổi, ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn) đã bị bắt giữ cùng với Tuân, Tuấn.

Khám xét nơi ở của những người này, công an thu giữ hơn 700 triệu đồng tiền mặt, 2 ô tô, 16 điện thoại di động, máy tính, máy Fax và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc…

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hồ Đức Tuấn đã mua tài khoản trên trang Web ABC.332bet.com với giá 2 tỉ đồng, sau đó chia tài khoản tổng này thành nhiều tài khoản con và bán cho nhiều người khác để cá độ bóng đá và chơi lô đề.



Những người trong đường dây cùng tang vật - Ảnh: Đ. HỢP

Tổng số tiền cá cược của đường dây này thể hiện qua các giao dịch là gần 100 tỉ đồng. Hiện, Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.