Gần chục nữ công nhân tại TP.HCM bị đâm kim vào ngực

Ngày 11-12, Thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an quận 9, TP.HCM, cho biết đã cử lực lượng trinh sát phối hợp với Công an phường Tân Phú truy tìm kẻ biến thái đâm kim tiêm vào ngực hàng loạt nữ công nhân Công ty N, làm việc tại khu công nghệ cao TP.HCM đóng trên địa bàn.



Cùng ngày, bà Vũ Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND phường Tân Phú, cũng cho hay sau khi tiếp nhận thông tin các nữ công nhân bị đâm kim tiêm, phường đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, phối hợp truy tìm kẻ biến thái nhưng vẫn chưa xác định được kẻ gây hoang mang cho công nhân.



Đoạn đường nơi các công nhân bị đâm kim tiêm. Ãnh: CTV

Theo tường trình ban đầu của các nạn nhân cũng như tin báo của Công ty N., Ban Quản lý khu công nghệ cao, sáng 7-12 khi rất đông công nhân (đa số là nữ) của Công ty N. vào ca từ cổng phụ (dành cho người đi bộ) cạnh nhánh cầu vượt Thủ Đức, thuộc phường Tân Phú, quận 9 thì xuất hiện một nam thanh niên, mặt bịt kín khẩu trang tiếp cận dùng tay sờ vào ngực.

“Ngay khi vừa bị đối tượng có hành vi biến thái, tôi hoảng sợ bỏ đi thật nhanh và khi đến công ty thay đồng phục thì phát hiện trên ngực có vết đâm nhỏ như bị chích, máu dính trên áo”, chị Nguyễn TKL (20 tuổi, quê Quảng Ngãi), một trong số các nạn nhân, kể lại.

Ban quản lý khu công nghệ cao cho biết có chín nạn nhân bị kẻ lạ mặt đâm vật nhọn vào người. Bảo vệ khu công nghệ cao đang phối hợp với các lực lượng tuần tra, truy bắt đối tượng nghi vấn nhằm đảm bảo an toàn, chấn an cho công nhân”.



Thông báo của công ty về việc công nhân bị đâm kim tiêm

Theo thông tin từ Phòng Tổng vụ Công ty N., tất cả số công nhân của công ty bị đâm vật nhọn (nghi là kim tiêm) đều đã được công ty đưa đến BV Nhiệt đới TP.HCM để kiểm tra sức khỏe, uống thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Các công nhân đều được nghỉ 20 ngày theo chỉ định của bác sĩ và được hưởng lương 100%; đồng thời chi phí điều trị được công ty chi trả.

Song song đó Phòng Tổng vụ và nhân sự Công ty N. cũng ra thông báo khẩn nhắc nhở toàn thể công nhân cẩn thận và đề phòng, cũng như cách giải quyết nếu không may gặp phải vụ việc (bị đâm kim tiêm) như trên.

Công an phường Tân Phú khẳng định đang tổ chức tăng cường lực lượng tuần tra, truy bắt đối tượng để trấn an tinh thần, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công nhân trên địa bàn.