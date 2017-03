Gần trăm người tìm kiếm 2 thiếu niên mất tích

Ông Nguyễn Nhớ, Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa, cho hay khoảng 16 giờ chiều qua (4-10), bốn người gồm Nguyễn Cao Khánh Trường (31 tuổi), Lê Công Hậu (12 tuổi), Nguyễn Văn Tạo (12 tuổi), Võ Quốc Trọng (15 tuổi, cả bốn cùng trú thôn Đại An, xã Đại Nghĩa) rủ nhau đi đánh cá ở khu vực Bàu Ngà (xã Đại Nghĩa) thì không may bị lật ghe.

Trong lúc này có hai người là Nguyễn Cao Khánh Trường và Lê Công Hậu bơi được vào bờ thoát nạn, hai người còn lại mất tích.

Ngay sau đó sự việc được trình báo đến chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã trình báo lên cấp trên đồng thời huy động lực lượng gần cả trăm người vào cuộc tìm kiếm.

Tuy nhiên, theo như ông chủ tịch cho biết vì trong những ngày vừa qua lượng mưa lớn và có lũ về nên mực nước ở khu vực hai người mất tích khá lớn. Tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được hai nạn nhân nói trên.



Một số nơi vẫn ngập lụt, người dân dùng thuyền để di chuyển.

Theo ghi nhận, trong đêm một số khu vực ở địa bàn Quảng Nam có mưa lớn theo từng đợt. Một số khu vực bị ngập nước trước đó vẫn chưa rút. Riêng các tuyến đường từ chợ Quán Gò (Bình An) đi xã Bình Nam (huyện Thăng Bình) nhiều chỗ còn ngập nước sâu. Tuyến đường thuộc thôn An Thái (Bình An) vẫn còn ngập nước, người dân di chuyển phải dùng thuyền.

Theo báo cáo nhanh từ Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên, trong thời gian từ ngày 5 đến 9-12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa có khả năng bị lũ lớn.