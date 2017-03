Giả vờ ‘xe hết xăng’ để cướp tài sản

Ngày 10-9, Công an quận 9, TP.HCM cho biết vừa bắt giữ năm nghi can liên quan đến hàng loạt vụ trộm cướp xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua.

Các nghi can bị bắt giữ gồm Trương Văn Nhắt (tự Tình), Nguyễn Văn Kiệt, Châu Anh Hoàng, Võ Thành Nam và Trương Hữu Vinh (quê Đồng Tháp).

Liên quan đến băng cướp này công an đang khẩn trương truy bắt Mai Thành Can (quê Hậu Giang) là nghi can cầm đầu băng cướp và đảm nhiệm luôn vai trò tiêu thụ tài sản trộm cắp, hiện đang bỏ trốn.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, từ tháng 8-2014, trên địa bàn các phường vùng ven quận 9 và giáp ranh với quận 2 liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cướp với phương thức thủ đoạn vô cùng manh động.

Các nghi can trong nhóm cướp do Mai Thành Can cầm đầu. Ảnh: CTV

Trước đó, đêm 25-8, nạn nhân là chị CTTT, công nhân Khu Công nghệ cao (quận 9). Sau giờ tan ca, chị T. chạy xe máy về nhà khi vừa qua khỏi cầu Vàm Xuống trên đường Bưng Ông Thoàn (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) thì gặp một thanh niên dẫn bộ xe máy nhờ chị giúp đỡ vì trời tối, xe lại hết xăng. Động lòng trắc ẩn, chị T. vừa dừng xe lại thì bất ngờ từ trong bụi rậm ven đường hai thanh niên lao ra dùng dao khống chế cướp xe máy, ĐTDĐ, ví tiền (bên trong có gần 30 triệu đồng) của chị. Trước khi tẩu thoát, cả ba còn dọa giết nếu chị T. tri hô kêu cứu.

Trong lúc công an địa phương tiếp nhận tin báo của nạn nhân và lên kế hoạch phá án thì đêm 2-9, một đôi nam nữ đến Công an phường Tăng Nhơn Phú B trình báo vừa bị cướp chiếc xe máy khi đang ngồi tâm sự tại khu vực nghĩa trang chùa Thanh Long. Từ lời khai của đôi nam nữ về đặc điểm, nhận dạng của kẻ cướp, các trinh sát đã vào cuộc và xác định nghi can là những thanh niên từ các tỉnh miền Tây đến quận 9 thuê trọ để đi làm thuê. Sau đó các đối tượng đã câu kết lập thành băng nhóm để gây án.

Qua truy xét, ngày 9-9, Công an quận 9 đã lần lượt bắt giữ năm nghi can Nhắt, Kiệt, Hoàng, Vinh và Nam. Băng cướp khai nhận ngoài hai vụ cướp nói trên, chúng còn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác trên địa bàn. Trong đó, vụ trộm mới đây nhất là vào đêm 4-9, Kiệt, Nhắt đến tiệm rửa xe của một cây xăng trên đường Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú). Cả hai dùng cưa sắt cưa hàng rào đột nhập vào lấy trộm hai xe máy.

Thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, cơ quan điều tra Công an quận 9 kêu gọi Mai Thành Can sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, ai chứa chấp bao che Can sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

AN DANH