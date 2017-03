Giám đốc và nữ nhân viên xinh đẹp bị tạm giam 4 tháng

Ngày 29-9, VKSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Đặng Đình Hồng (43 tuổi, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP Vinh, Nghệ An) về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Nguyễn Thị Lam (29 tuổi, nguyên là cán bộ kiểm ngân Phòng giao dịch Đô Lương) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Thị Lam.

Như đã đưa tin, Lam (trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) lợi dụng mối quen biết và vị trí của bản thân nhiều lần giả mạo chữ ký, lập hồ sơ rút tiền của khách hàng. Thủ đoạn của Lam là gặp khách hàng hứa hẹn trả lãi 8%-12%/năm trong khi mức quy định của ngân hàng thấp hơn, có thời điểm chỉ 4%-5%. Có khách hàng riêng của Lam ký hồ sơ, bàn giao tiền mà không tới chi nhánh ngân hàng, sau đó mới lấy sổ tiết kiệm. Sau đó để rút tiền, Lam nhiều lần tạo cớ mời khách hàng tới ngân hàng "ký trước, hoàn tất hồ sơ sau" do "sắp có các chương trình khuyến mãi về tăng lãi suất".





Bị can Đặng Đình Hồng.

Có các chữ ký, Lam tự tạo văn bản đề nghị rút tiền của khách hàng, mang trình ban giám đốc hoặc kiểm soát viên nhằm hoàn tất thủ tục. Từ đó, Lam rút tiền hoặc chuyển khoản tiền tại sổ tiết kiệm của các khách hàng đến các tài khoản khác để chiếm đoạt. Tổng số tiền mà Lam đã chiếm đoạt là 48 tỉ đồng.

Ngày 19-9, Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra hành vi của Lam. Hai ngày sau (21-9), Lam đã đến công an đầu thú.