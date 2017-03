Giết hàng xóm rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân thôn Suối Méc, xã Ninh Thân nghe tiếng la hét thảm thiết vang lên trong rẫy mía. Nhiều người lần tìm và phát hiện Tài đang quằn quại trong một chòi cũ, miệng sùi bọt mép, cạnh đó có vỏ chai thuốc diệt cỏ. Người dân cấp báo cho công an và đưa đối tượng này đến BV Đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu, sau đó chuyển lên BV Đa khoa Khánh Hòa.

Các bác sĩ của khoa Hồi sức tích cực và chống độc BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết chẩn đoán ban đầu bệnh nhân nhập viện do uống thuốc độc khá nhiều. Bệnh nhân đang được tích cực điều trị.

Trước đó, người dân địa phương thường xuyên chứng kiến Tài uống rượu say xỉn, quậy phá, đánh người nhà bà Nguyễn Thị Kim L. (SN 1968, ngụ thôn Suối Méc, xã Ninh Thân) nên bà L. đã có đơn trình báo Công an xã Ninh Thân. Chiều 21-7, sau khi Công an xã Ninh Thân mời Tài lên làm việc, trên đường về Tài liền tìm gặp bà L. rồi dùng dao tấn công khiến bà L. tử vong.