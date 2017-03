Giúp bạn đánh chết người vì va quẹt xe máy

Theo cáo trạng, chiều 28-7-2013, anh Nguyễn Minh Chính điều khiển xe máy lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa (đoạn qua phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) thì va chạm với xe máy do anh Nguyễn Ngọc Thơ điều khiển. Vụ va quẹt khiến anh Chính bị thương tích nhẹ. Lúc này Thiện là bạn của anh Thơ chạy ra chặn xe anh Chính lại. Hai bên lời qua tiếng lại, Thiện đã đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt, vai anh Chính làm anh ngã xuống đường. Mọi người can ngăn đưa anh Chính đi cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng nên hai ngày sau anh Chính tử vong do chấn thương sọ não. Riêng Thiện bị bắt giữ ngay sau đó.

VĂN NGỌC