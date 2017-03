Gỗ đỏ quý hiếm nằm giữa rơm rạ

Số gỗ gõ đỏ chở trên xe tải được ngụy trang dưới lớp rơm, rạ và hạt dẻ bị lực lượng CSGT phát hiện và bắt giữ.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Phú Lộc, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế do Đại úy Phan Bảo Trung, Trưởng trạm CSGT Phú Lộc, làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra tại Km 865 QL1A đoạn qua huyện Phú Lộc đã phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 81C-039.97, do Nguyễn Đình Tính (34 tuổi ) trú thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai điều khiển chạy hướng Nam - Bắc có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện trên xe có chở gần 3 m3 gỗ gõ đỏ (thuộc nhóm 1) không có giấy tờ hợp pháp, được cất giấu, ngụy trang dưới lớp rơm rạ và hạt dẻ.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản và chuyển giao số gỗ thu giữ cho Hạt Kiểm lâm Phú Lộc xử lý.