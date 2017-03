Hà Nội: Công an nổ súng, đột kích sới bạc “khủng”

Theo Sơn Bách (Vietnam+)



Cuộc đột kích diễn ra đêm 26/3 do đội Phòng chống tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thanh Oai thực hiện tại đội 9, thôn Châu Mai, xã Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội.Trên cơ sở trinh sát, khoảng 23 giờ 30 đêm qua, cảnh sát đã bất ngờ ập vào sới bạc tại đội 9, thôn Châu Mai. Mặc dù đã rất muộn, nhưng thời điểm này, vẫn có hàng chục người đang say mê sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa.Theo Trung tá Lê Huy, Đội trưởng Đội 2, chuyên án triệt phá sới bạc này đã được lập trong một thời gian. Qua trinh sát, lực lượng phá án xác định, cầm đầu sới bạc là vợ chồng Đào Quang Long (tức Thầm, sinh năm 1975) và Lê Thị Bền (sinh năm 1973, trú tại thôn Châu Mai, xã Liên Châu, Thanh Oai.)Sới bạc này thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc tại nhiều nhà dân ở vùng giáp ranh 3 huyện Thanh Oai, Ứng Hòa và Thường Tín. Mỗi con bạc muốn “nhập sới” phải nộp 200 nghìn đồng.Tối 26/3, Long và Bền tổ chức cho khoảng 60 con bạc sát phạt tại sân nhà một người phụ nữ tên Đua, nằm sâu giữa thôn Châu Mai, xã Liên Châu. Các đối tượng căng bạt giữa sân rất rộng của nhà người phụ nữ này để sát phạt.Điều đáng nói là địa điểm trên chỉ có 1 con đường độc đạo dẫn vào, được bố trí nhiều vòng cảnh giác. Nếu thấy người lạ, những con bạc bên trong sẽ được báo động.Để triệt phá ổ bạc, cơ quan công an đã huy động 60 chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự với sự tăng cường của 40 công an huyện Thanh Oai.“Khi ập vào, các con bạc tắt điện, cố bỏ chạy,” một chiến sỹ tham gia cho hay.Thậm chí, một số đối tượng quá khích đã dùng gạch đá, gậy gộc tấn công lại lực lượng chức năng; kích động người dân xung quanh chống lại công an.Kiên quyết triệt phá, lực lượng phá án đã nổ 2 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo, trấn áp đồng thời phối hợp với Công an huyện Thanh Oai, chính quyền xã Liên Châu vận động, thuyết phục những người dân khu vực xung quanh sới bạc không bị các con bạc kích động, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.Cảnh sát đã bắt giữ tại chỗ 10 đối tượng, dẫn giải về trụ sở an toàn, trong đó có đối tượng Lê Thị Bền. Tang vật thu tại hiện trường là hơn 42 triệu đồng cùng các dụng cụ đánh bạc.Ngày 27/3, gần chục đối tượng khác cũng bị triệu tập về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để làm rõ hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ.Cơ quan công an đang truy bắt chủ sới Đào Quang Long cùng các đối tượng khác hiện đã bỏ trốn.Đây đã là vụ phá sới bạc "khủng" thứ 2 liên tiếp trong tháng 3 của công an thành phố Hà Nội. Trước đó, hôm 14/3, tại Sóc Sơn, gần 100 con bạc cũng bị phát hiện khi đang sát phạt nhau. 61 đối tượng trong vụ việc này cũng đã bị khởi tố./.