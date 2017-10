Hà Nội: Thiếu niên 16 tuổi bị đâm chết tại chợ hoa

Vụ án mạng nghiêm trọng này xảy ra khoảng 21 giờ đêm 8-10, tại khu vực chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội).



Hiện trường vụ án mạng tại chợ hoa Quảng An.

Thời điểm trên, nhóm người làm thuê tại một cửa hàng hoa trong chợ Quảng An xảy ra mâu thuẫn với một số người cùng làm ở chợ.

Trong lúc xô xát, hai đối tượng đi xe máy đến trước cửa hàng hoa, rút dao nhọn đâm trúng vùng phổi nam thiếu niên đang ngồi bán hoa tại đây khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, nghi phạm bỏ lại xe máy, trốn khỏi hiện trường. Nhiều nhân chứng cho hay người này cũng đang làm thuê trong chợ.

Ngay sau đó, người dân đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường Quảng An phối hợp cùng Công an quận Tây Hồ nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, truy bắt hung thủ.

Đến khoảng 4 giờ sáng nay (9-10), lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi can gây án.

Được biết nạn nhân trong vụ án 16 tuổi, quê Nam Định, vừa mới lên chợ hoa Quảng An phụ giúp cho họ hàng. Cha nạn nhân cũng làm thuê tại chợ này.