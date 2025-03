Nhóm người lạ mặt đánh tài xế xe công nghệ khi đang đón khách ở Đồng Nai 27/03/2025 14:35

Ngày 27-3, mạng xã hội lan truyền clip nam tài xế xe công nghệ bị hai thanh niên chửi bới, đe dọa và đấm vào mặt khi đang đón khách tại lề đường đoạn quốc lộ 1 đoạn qua TP Biên Hòa.

Video nhóm người lạ mặt hành hung tài xế xe công nghệ ở Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày. Lúc này, anh NĐC (30 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) nhận cuốc xe thông qua ứng dụng công nghệ.

Khi đến đoạn quốc lộ 1, đối diện Big C Đồng Nai, TP Biên Hòa, anh C xuống mở cửa và cất hành lý giúp khách hàng.

Lúc này, có ba thanh niên lạ mặt đến nói chuyện với anh C, sau đó chửi bới rồi đấm vào mặt anh này.

Nhóm người tiếp tục hành hung anh C gục xuống đường mặc dù anh đã phân trần việc đón khách qua ứng dụng công nghệ.

Người đàn ông đấm vào mặt nam tài xế xe công nghệ. Ảnh cắt từ clip

Vị khách hàng chứng kiến vụ việc đã dùng điện thoại quay phim lại cũng bị nhóm người đe dọa, hành hung và buộc dừng quay phim.

Trao đổi với PV, anh C cho biết lúc đó nhận được cuốc xe qua ứng dụng nên đến đón khách và bị hành hung.

“Lúc đó tôi nhận cuốc xe qua app, tới nơi khi đang hỗ trợ khách lên xe thì bị nhóm người này tới đe dọa và hỏi tại sao lại đón khách tại đây? Tôi đã giải thích là đón khách thông qua ứng dụng nhưng nhóm người vẫn chửi bới, đuổi đánh. Sáng nay tôi đã đến bệnh viện để khám và theo dõi. Sau sự việc tôi đến Công an phường An Bình, TP Biên Hòa trình báo” - anh C kể lại.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.