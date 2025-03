Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân 27/03/2025 16:47

Ngày 27-3, Công an xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng phát thông báo tìm người thân cho cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân cùng tờ giấy viết tay. Ảnh: CA

Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, ông Hoàng Văn Hợp, ngụ xóm Cô Mười, xã Quang Hán, phát hiện một giỏ nhựa màu xanh đặt trước cửa nhà. Bên trong có một bé trai sơ sinh nặng khoảng 3,7 kg cùng với tã, bình sữa, hộp sữa và một tờ giấy viết tay.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Quang Hán đã phối hợp với chính quyền xã, trạm y tế kiểm tra sức khoẻ của trẻ sơ sinh và lập biên bản sự việc.

Hiện cháu bé được giao cho gia đình anh Hoàng Văn Đường (ngụ cùng địa phương) tạm thời chăm sóc.

Công an xã Quang Hán thông báo ai là thân nhân hay biết thông tin về cháu bé, đề nghị liên hệ với công an xã hoặc công an nơi gần nhất để trình báo.