Hai băng nhóm hỗn chiến vì món nợ cá độ 32.000 USD

Nhóm đối thủ của Hà gồm Phạm Bá Sơn, Đỗ Văn Thảo, Bùi Quốc Toàn bị đề nghị truy tố tội tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Nguyễn Văn Tiến tội không tố giác tội phạm.

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2012, Nguyễn Thành Luân quen với Võ Hàn (ngụ quận Tân Bình) và Nam (chưa rõ lai lịch). Hàn được Võ Văn Hiếu (ngụ tỉnh Nghệ An) rủ làm cá cược bóng đá qua mạng, nếu kéo được khách sẽ được hưởng tiền môi giới. Từ đó Hàn rủ Luân, rồi Luân giới thiệu Nam cho Hiếu.

Đầu tháng 12-2012, Nam trực tiếp cá cược qua mạng với Hiếu và Nam thắng cược 32.000 USD, tuy nhiên Hiếu không trả tiền vì cho là Nam gian lận. Do không đòi được tiền, ngày 14-12-2012, Nam rủ Phạm Bá Sơn (tạm trú quận 1) đi đòi nợ. Sơn rủ đồng bọn là: Thảo, Tiến, Toàn. Trước khi đi, Toàn đem theo khẩu súng K54, còn Sơn lấy khẩu súng PA63 và một cây búa rìu.

Nam buộc Luân phải gọi điện thoại cho Hiếu, ráp nối cho hai bên gặp nhau tại quán cà phê Kim Ngân (quận Tân Phú) để giải quyết.

Phía Hiếu, Hà cũng chuẩn bị năm khúc cây tầm vông, đi ô tô chở thêm 12 đồng bọn đến quán cà phê Kim Ngân.

Thấy nhóm Sơn vào quán nhóm của Hiếu bèn lấy gậy tầm vông, dao, ghế, ly… vây đánh. Lúc này, Tiến (nhóm của Sơn) cầm búa rìu từ xe ô tô chạy đến chém trúng vào lưng một người bên nhóm của Hiếu. Ngoài ra, Thảo lấy khẩu súng PA63 bắn một phát súng chỉ thiên làm nhóm Hiếu bỏ chạy tán loạn. Toàn ở bên ngoài rút khẩu súng K54 định bắn nhưng kẹt đạn. Thấy vậy, Hà dùng con dao xếp đâm lưng Toàn một nhát gây tràn khí, tràn máu màng phổi.

Sau khi đưa Toàn đến BV Chợ Rẫy cấp cứu, Sơn và Nam đem súng về nhà tháo đạn rồi đưa đi cất giấu tại quán cà phê do Thảo và Tiến làm chủ kinh doanh.

Khi vào cuộc điều tra, Công an quận Tân Phú và Công an TP.HCM đã thu giữ hai khẩu súng trên, đồng thời bắt khẩn cấp Sơn, Thảo, Tiến, Toàn. Về hai khẩu súng, Sơn khai nhận do một người Campuchia cho Sơn.

Ngoài đề nghị truy tố năm bị can nói trên, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm Võ Văn Hiếu và Nam để xử lý.

H.TUYẾT