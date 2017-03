Hai bị can sinh đôi trộm ba khẩu súng rồi bỏ trốn

(PL)- Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt được hai bị can là anh em sinh đôi Đặng Văn Quyết và Đặng Tâm Thanh (sinh năm 1988), trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Lạc Dương đêm 11-11, thu hồi lại ba khẩu súng bị lấy cắp.

Quyết và Thanh bị khởi tố, tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đêm 11-11, cán bộ quản giáo Trần Văn Ngũ mở cửa phòng tạm giam cho bị can ra ngoài phòng trực xem tivi. Lợi dụng lúc cán bộ quản giáo đi mua cà phê để uống, Quyết và Thanh đã phá khóa cửa phòng kho lấy hai khẩu súng AK, rồi đập tủ đựng tài liệu trong phòng trực lấy thêm một khẩu súng K54 cùng bốn viên đạn và 300 ngàn đồng rồi bỏ trốn. Đến ngày 13-11, công an đã bắt lại được Quyết, thu hồi ba khẩu súng. Sau đó, Thanh cũng đã ra đầu thú. T.Dân