Hai kẻ cướp xe chuyên lấy tài sản trong cốp

Trước đó, rạng sáng 2-7, Đại lái xe máy chở Vinh đến địa bàn phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa) để tìm mồi. Phát hiện chị DTAL đi xe máy một mình nên Đại chạy vượt chặn đầu xe nạn nhân để Vinh nhảy xuống dùng dao khống chế, cướp xe của nạn nhân. Sau đó cả hai mang đến một chỗ vắng mở cốp xe của chị L. lấy ĐTDĐ rồi bỏ xe lại bên đường. Tương tự, sáng 13-4, chị VTP (ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa) cũng bị cả hai dùng dao khống chế, cướp xe rồi chạy đến chỗ vắng mở cốp lấy 39 triệu đồng và một ĐTDĐ.





Trường hợp chị ĐTHD (ngụ phường Bửu Long) đi xe máy một mình bị chúng cướp xe mang đi khoảng 2 km thì dừng lại mở cốp xe lấy hai ĐTDĐ iPhone 5 và 300.000 đồng rồi bỏ xe vừa cướp được bên đường.

Tại cơ quan công an, Vinh và Đại khai nhận từ tháng 10-2014 đến khi bị bắt đã thực hiện hàng loạt vụ cướp khác với thủ đoạn tương tự. Bước đầu cơ quan công an xác định có tám vụ cướp trên địa bàn TP Biên Hòa do Vinh và Đại thực hiện.

VŨ HỘI