Hai sinh viên đại học đi làm thêm trộm iPhone, máy tính

Công an quận 7, TP.HCM vừa tạm giữ Võ Minh Trí (22 tuổi) và Võ Hồng Tài (21 tuổi, cùng ngụ An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Trí và Tài vốn là sinh viên đang theo học tại một trường đại học lớn trên địa bàn TP.HCM. Để có thêm thu nhập, cả hai đi làm tại một công ty giao hàng nhanh có trụ sở nằm trên đường Nguyễn Thị Thập (phường Tân Phú, quận 7).



Hai sinh viên, anh em họ Tài - Trí sau khi trộm khối tài sản lên tới gần 290 triệu đồng đã bị công an bắt giữ. (Ảnh do công an cung cấp)

Qua làm việc, Trí biết rằng những sản phẩm mà công ty giao nhưng không có người nhận sẽ được lưu kho trong ngày. Trong khi bảo vệ nhiều lúc lơi lỏng. Nảy lòng tham, nam sinh viên rủ thêm Tài là em họ nghiên cứu thực hiện hành vi trộm cắp.



Để thực hiện hành vi, Trí lấy chìa khóa kho và đánh một chiếc đưa cho Tài cất giấu. Đồng thời nam sinh viên cũng lên mạng đặt nhiều điện thoại iPhone, máy tính bảng với những thông tin giả nhằm mục đích tất cả số hàng này sẽ được nhập kho trong một ngày do không chuyển đến được địa chỉ.

1 giờ sáng 1-6, Trí đưa chìa khóa cho Tài đột nhập vào kho hàng của công ty trộm đi hai máy tính, 19 điện thoại iPhone 6, 6s. Cả hai mang số tài sản về cất giấu tại phòng trọ. Sáng hôm sau bán được 290 triệu đồng.

Qua điều tra truy xét, Trí và Tài đã bị lực lượng công an bắt giữ, số tiền bán tài sản trộm được hai sinh viên cất giấu trong phòng trọ cũng bị tịch thu.