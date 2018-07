Hàng chục côn đồ ở Hải Phòng chém trọng thương 1 người

Ngày 25-7, anh Trần Văn Luyện (33 tuổi, trú xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) cho biết đã có đơn đề nghị các cơ quan tố tụng huyện Thuỷ Nguyên điều tra, xử lý nhóm côn đồ chém anh trọng thương.



Đỉnh đầu của anh Luyện bị nhóm côn đồ chém nhiều nhát

Theo đó, đầu tháng 6 vừa qua, anh Luyện chung tiền cùng người bạn mua 8ha đầm thuỷ sản ở bờ đê gần cảng cá Đông Xuân ở xã Phả Lễ (huyện Thuỷ Nguyên). Đến 8-6, nhóm anh Luyện phát hiện có một số tàu hút cát gần đầm thuỷ sản của mình nên đã yêu cầu những tàu cát này không được hút cát vì sẽ gây sạt lở bờ đầm.



Theo anh Luyện, những người trên tàu hút cát nói hút cát cho ông Vũ Đại Vương (tức Viễn) ở thị trấn Núi Đèo (huyện Thuỷ Nguyên). Sau đó, ông Viễn đã liên hệ với người bạn chung vốn với anh Luyện để nói chuyện.

Nhóm anh Luyện đã trình ra các giấy tờ mua bán đầm thuỷ sản. Tuy nhiên, sau đó các tàu hút cát trái phép này vẫn tiếp tục hoạt động tại khu vực gần đầm thuỷ sản của nhóm Luyện.



Cánh tay của nạn nhân bị nhiều nhát chém vào phần mềm

Chiều 14-6, con trai ông Viễn là Vũ Minh Thắng điện thoại cho Luyện hẹn tới quán nước ở bưu điện xã An Lư để “nói chuyện”. Anh Luyện tới nơi chờ vài phút thì Thắng cùng 5 người đi xe bán tải đến. Theo sau có 5-6 xe taxi chở theo khoảng 20 người nữa.

Tại đây Thắng nói sao biết gia đình Thắng hút cát mà nhóm Luyện vẫn ngăn cản. Luyện nói việc hút cát có nguy cơ sạt bờ đầm của mình.



Nhóm côn đồ đi cùng Thắng liên chửi bới, một người cầm cốc ném vào mặt Luyện. Thắng vác ghế đập vào đầu Luyện hô nhóm côn đồ đi cùng xông vào đánh.

Cả nhóm côn đồ đi cùng liên vung dao kiếm chém liên tiếp vào người Luyện. Khi thấy có người dân gọi điện cho công an, nhóm côn đồ mới lên xe bỏ đi.

Theo anh Luyện, anh nhận được 3 người trong nhóm côn đồ đánh mình trọng thương.



Lưng của nạn nhân cũng bị chém nhiều nhát

Anh Luyện cho biết khi anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) có 2 cán bộ công an huyện Thuỷ Nguyên đã tới xác minh sự việc. Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó công an huyện này không có động thái điều tra gì. Phải tới khi anh Luyện có đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng, hơn chục ngày sau, ngày 26-6, Công an huyện Thuỷ Nguyên mới đưa anh đi giám định thương tích.



Theo thông báo kết luận giám định của Công an huyện Thuỷ Nguyên, ngày 12-7, anh Luyện bị hơn chục vết thương ở đầu, thái dương, lưng, tay thiệt hại tổng cộng 20% sức khoẻ.

Công an huyện Thuỷ Nguyên cũng đã có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Theo đó, ngày 12-7, Công an huyện Thuỷ Nguyên đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.

Anh Luyện cho rằng nhóm côn đồ tấn công anh đã được xác định rõ nên Công an huyện Thuỷ Nguyên cần bắt giữ để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.