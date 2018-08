'Hiệp sĩ' bị bắn khi truy đuổi nhóm nghi can trộm chó

Theo thông tin ban đầu, thời gian này “hiệp sĩ” Lâm Hồng Hạng (36 tuổi, thành viên CLB PCTP huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cùng các thành viên khác đi tuần tra địa bàn thì phát hiện 4 thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.



'Hiệp sĩ' Hạng bị thương khi truy đuổi nhóm nghi can trộm chó.

Khi đến khu vực xã Long An, biết có người bám theo nên nhóm nghi can đã bỏ lại bao tải chứa 3 xác chó rồi bỏ chạy. Ngay lập tức các "hiệp sĩ" truy đuổi. Khi ép sát, các nghi can dùng bột ớt ném chống trả.



"Lúc này một trong các nghi can cầm súng bắn điện bắn vào tay. Lúc đó, tôi ngã xuống đường nên các anh em trong đội ngưng truy đuổi và tôi đến bệnh viện”, anh Hạng nói.

Anh Hạng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với chấn thương ở vùng đầu, phù nề ở mặt và chấn thương nhiều nơi trên cơ thể.