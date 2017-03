"Hiệp sĩ đường phố" với hơn 300 vụ bắt cướp

Mỗi ngày của anh bắt đầu bằng việc lấy báo cho vợ bán sáng sớm, rồi trở về nghề điện tử trên đường Tân Hương, quận Tân Phú. Nhưng những giờ rảnh rang, vắng khách, anh lại leo lên con "ngựa sắt", rảo khắp các con đường để tìm cướp… "Nói chung nếu không đi săn thì thôi chứ đi thì có cướp ngay", anh khẳng định.

"Mắt tên cướp dây chuyền không lăm le ở ngực người phụ nữ mà chăm chú cái cổ, còn thằng "ăn" điện thoại thường chạy ngược chiều rồi tay trái ra rất nhanh...", chàng trai có hơn 10 năm rượt đuổi bắt trộm, cướp trên đường phố Sài Gòn, bày tỏ kinh nghiệm.

Trong hơn 10 năm "hành nghề", anh Tiến cho biết chỉ để "lọt lưới" khoảng 10 vụ. Tất cả những lần đó đều do đường đông, hoặc "con ngựa" dở chứng bất ngờ nên để "mục tiêu" lạng mất. "Cách đây hơn một tuần, thấy hai tên cướp giật sợi dây chuyền gần ngã tư Hàng Xanh, tôi cho nhích ga đuổi theo. Nhưng khi cách đích địch khoảng một mét vừa định đưa chân đạp ngã xe tên cướp thì con ngựa bỗng bị chết máy. Để tuột con mồi, tôi giận muốn đốt xe luôn. Bởi mỗi lần bắt hụt, tôi đều ngủ không được", anh Tiến kể về một lần gặp sự cố.

Đối với anh, những "trận chiến" gian nguy nhất không phải những lần bị bọn cướp chống trả, đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết mà là "những cuộc truy đuổi làm mất nhiều thời gian".

Ví như phi vụ mới nhất là bắt tên "đạo chích" kính chiếu hậu ôtô trên đường Vĩnh Viễn, anh cũng phải mất sức tới một giờ. Xuất phát từ ngã ba Trần Phú - An Dương Vương, hai tên cướp dẫn anh Tiến vòng qua các tuyến đường An Dương Vương, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Tri Phương, Ngô Quyền, rồi trở lại Nguyễn Chí Thanh.

Thấy anh Tiến và người dân đi đường truy đuổi quyết liệt, tên ngồi sau lấy chiếc kính chiếu hậu xe hơi đã bẻ trộm ném vào người anh, nhưng rất may không trúng. Sau một giờ phóng như bay, làm náo loạn với đoạn đường trên 10 km, hai tên trộm cũng khuất phục khi cắt cua vào đường Vĩnh Viễn, phường 8, quận 10. Đường hẹp, xe của bọn trộm không thể phóng nhanh nên anh Tiến bắt kịp và đạp thẳng vào xe. Chiếc xe FX đổ xuống đường, hai tên cướp lồm cồm bò dậy, tên ngồi sau nhanh chân lủi mất. Trong khi đó, tên cầm lái bị bắt giữ tại chỗ sau khi chống cự yếu ớt.

Rất hiểu công việc mình đang làm là nguy hiểm, nhưng chàng trai trẻ 34 tuổi này vẫn vui vẻ dấn thân, dẫu lường trước "không biết thần chết rước đi lúc nào nên đã lập bàn thờ để sẵn". "Nhiều lần tên cướp theo dõi định thủ tiêu tôi nhưng với linh cảm, tôi đều thoát được. Có lần 5 tên bám theo tôi trên đường Tân Kỳ, Tân Quý. Biết là khó thoát nên tôi phải nhờ cảnh sát 113 đến giải cứu. Thậm chí nhiều lần chúng đến bao vây nhà tôi, nhưng cũng không thể lấy máu tôi được", anh cười vui vẻ.

Anh cho biết, đam mê này xuất phát từ việc lúc nhỏ hay xem phim Hong Kong nên "hình ảnh các điệp viên truy bắt cướp trên đường phố đã thấm vào máu". Với một chút vốn võ nghệ học lúc nhỏ, hai năm làm công an nghĩa vụ ở Cảng Sài Gòn, cùng với kinh nghiệm tích lũy dần qua từng chiến tích, đó là hành trang giúp chàng trai trẻ Tây Nam Bộ trải qua hơn 300 vụ thành công.

Thậm chí, anh cho biết chưa có lần nào "bị lấy thịt", và cũng không có lần truy đuổi nào gây ra tai nạn cho người đi đường. Lần anh phải "gác ngựa" lâu nhất là một tháng. Đó là khoảng năm 2004, anh truy đuổi hai tên cướp vào một con hẻm. Ở thế cùng đường, hai tên cướp dùng nhiều gậy gộc ném vào nên khi đưa tay đỡ, anh bị gẫy ngón út.

Trong "sự nghiệp" của mình, anh gặp đủ loại cướp, kể cả cướp "bóng". "Cách đây khoảng 3 năm, khi đang nhậu ở một quán trên đường Hương Lộ 2, quận Tân Bình, thấy tôi và một số người đi vệ sinh ven đường, một cặp nam nữ mò tới. Ngay lập tức, cô gái một tay bóp vào của quý nạn nhân, tay kia rút ví của khách. Nhanh mắt tôi liền bắt tại trận. Giải về công an phường, bị lột nội y, tên cướp mới lộ nguyên hình là một pêđê", anh kể.

Đồng hành cùng với chiến tích lừng lẫy đó là con "chiến mã" Dream mà anh mua thanh lý 3,5 triệu cách nay 11 năm. "Chiến công đầu tiên, tôi và nó phối hợp rất ăn ý vào năm 1997. Lúc đó chở vợ mang bầu khoảng 4 tháng nghe có tiếng, tôi liền cúp đầu xe lại đuổi theo. Khi vừa đến gần, tôi "quăng" vợ xuống đường để dễ dàng áp sát. Tên cướp rút dao đâm liên tục, kinh nghiệm tôi chưa nhiều, nên quần nhau mãi. Tôi vừa né vừa đá văng cả dao lẫn xe tên cướp rớt xuống đường. Tên cướp lồm cồm bỏ chạy vào hẻm. Nhưng chống trả một lúc, nó cũng phải thúc thủ. Sau chiến công này, tôi khen tặng con ngựa bằng cách đôn nó lên 17 li, xoáy nóng", anh Tiến hồ hởi kể.

Anh cho biết, mỗi tháng phải thay bạc, pittong, 3-4 tháng thì rã máy để "tuốt" lại và nó cũng ngốn hết của anh khoảng 1,5 triệu tiền xăng. "Bình thường, tôi chạy tốc độ 40-50 km/giờ, nhưng khi có con mồi, tôi nhích ga lên 80-100 rồi cứ phăng tới. Hình như chạy thế riết cũng quen nên dù đường đông nhưng tôi chưa gây ra tai nạn bao giờ", anh chia sẻ.

Thành tích ấn tượng, chàng trinh sát đường phố từng được cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đề nghị lãnh đạo công an TP HCM mời vào ngành công an. Tuy nhiên, với nhiều lý do nên anh Tiến từ chối.

Nhưng anh cho biết, anh cũng từng tham gia cộng tác với công an Tân Bình, quận 5, và gần đây là Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố. "Từ khi bác Kiệt mất, muốn rửa tay gác kiếm, ẩn náu giang hồ vì tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi còn nhớ rất rõ, trong lễ đón nhận huân chương Hồ Chí Minh 2005, bác Kiệt gặp tôi và khen tôi là một thanh niên dũng khí, nhưng khuyên tôi phải cẩn trọng với cái việc nguy hiểm này", anh trầm tư chia sẻ.

Nói vậy, nhưng khi tiễn khách ra về, anh cũng cùng lúc dắt theo con "ngựa sắt", khóa cửa và lại bắt đầu một ngày rong ruổi trên đường phố để "mong gặp cướp".