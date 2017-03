“Hiệp sĩ” trắng đêm truy đuổi trộm

Lập tức, anh Hải liền điện thoại báo tin cho các đồng đội cùng thức giấc rồi tỏa ra khắp các ngã đường trên địa bàn TP Thủ Dầu Một truy tìm đối tượng. Sau gần một tiếng đồng hồ, các “hiệp sĩ” phát hiện một “quái xế” đi xe máy hiệu sirius màu đỏ đen có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức truy đuổi. Khi đến đường Đại Lộ Bình Dương (thuộc khu 7, phường Phú Hoà), các anh đã chặn được đầu xe của nghi can.



Nghi can Giàu cùng tang vật. Ảnh: VN



Thấy vậy, nghi can liền chạy bộ khoảng 50 mét, đồng thời dùng dây xích chống trả quyết liệt. Tuy nhiên các “hiệp sĩ” vẫn nhanh chóng khống chế, tóm gọn nghi can.

Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Nguyễn Vân Giàu (20 tuổi, ngụ phường An Thạnh, thị xã Thuận An). Tang vật thu giữ gồm 4 điện thoại di động. Giàu cũng thừa nhận hành vi trộm tài sản của anh Mẫn.