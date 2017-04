Kẻ làm giả 'bùa hộ mệnh' dán ô tô bị bắt

Cuối tháng 3-2017, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM khám phá chuyên án tiêu thụ xe gian và làm giả giấy tờ tài liệu cơ quan tổ chức, bắt giam 12 nghi can, thu giữ một ô tô và 10 xe máy các loại.



Long "bờm" (bìa trái).





Một số thẻ báo chí, phù hiệu ra vào cổng cơ quan công an do Long làm giả.

Quá trình điều tra, công an xác định đầu mối cung cấp giấy tờ giả để tiêu thụ xe là Dương Hoàng Long, tự Long "bờm", 33 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu. Khi khám xét nhà ở của Long tại 83/10 Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu, công an thu giữ nhiều giấy tờ giả như giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định, học bạ, văn bằng tốt nghiệp...

Long khai bắt đầu hành nghề từ đầu năm 2016 đến khi bị bắt, riêng mình Long đã sản xuất hơn 1.000 giấy giả các loại. Đáng chú ý, Long còn khai có nhận làm cả logo báo chí, phù hiệu chuyên dùng kiểm soát ra vào cổng cơ quan công an để cung cấp cho các chủ phương tiện. Mặc dù chỉ là một tờ giấy nhỏ trên đó in tên báo chí hoặc thông tin cơ quan công an nhưng đôi lúc CSGT cũng “chùn tay” khi xử phạt. Biết điều này nên nhiều tài xế ô tô tìm bằng được “bùa hộ mệnh” đó giúp đường dây làm giấy tờ giả của Long “bờm” có cơ hội hốt bạc.

Bước đầu, Long khai đã làm 70 giấy ra vào cổng, báo chí kiếm lời mỗi giấy khoảng 1,5 triệu dồng. Long mua file mẫu chứng nhận và con dấu của một người tên Phương (không rõ lai lịch). Do khách hàng gọi điện thoại đặt hàng quá nhiều nên Long phải thuê một người phụ việc in ấn và giao hàng trả công 30.000 đồng/giấy.