Kê súng vào đầu người thân con nợ dọa giết

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Đình Thắng (34 tuổi, trú tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm) về tội đe dọa giết người.



Thông tin ban đầu, ngày 25-6, Công an phường Phương Canh nắm được sự việc anh T.P (trú cùng địa phương) có vay tiền của Thắng và bị đến nhà đòi nợ. Do P. không có nhà, quá trình nói chuyện Thắng và em trai anh P. xảy ra xô xát, nhưng đã được mọi người can ngăn.

Tưởng sự việc chấm dứt nhưng ít phút sau, Thắng mang theo một khẩu súng tự chế tìm đến, dí vào đầu dọa giết em anh P. rồi bỏ đi.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liên đã xác minh. Đến chiều 27-6, Thắng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Khám xét nơi ở của Thắng, cảnh sát phát hiện và thu giữ hàng chục viên đạn súng ngắn cùng rất nhiều giấy biên nhận vay nợ tiền. Bước đầu cho thấy Thắng đã cho 30 người tại địa bàn các quận, huyện của Hà Nội và một số tỉnh khác vay với số tiền từ 10 đến 40 triệu đồng.

Người này sử dụng hình thức vay dưới dạng “bốc họ”. Theo thỏa thuận, nếu vay 10 triệu đồng thì người vay được cầm 8 triệu đồng và Thắng "cắt lãi" trước của người vay 2 triệu đồng. Sau đó con nợ trả góp, tương đương 12%/tháng, hơn 18 lần lãi suất ngân hàng.

Cũng theo công an, Thắng có 2 tiền án về các tội cướp tài sản và chế tạo trái phép vật liệu nổ. Công an củng cố hồ sơ, làm rõ dấu hiệu việc cho vay nặng lãi của người này.