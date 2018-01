Kết luận điều tra mới vụ án Agribank Cần Thơ

Mới đây (ngày 26-1), Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã có bản kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank Chi nhánh Cần Thơ. Do trước đó, vào các ngày 26 và 28-12-2017, TAND TP Cần Thơ, VKSND TP Cần Thơ đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án này.



Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (áo trắng) lúc bị công an bắt tạm giam.

Theo đó, bản kết luận bổ sung xác định giá trị thiệt hại: Tổng số tiền các bị can Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Bùi Tuấn Anh, Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt đã gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam là hơn 304 tỉ đồng.

Vì sao tòa trả hồ sơ vụ sai phạm ở Agribank Cần Thơ? (PLO)- TAND TP Cần Thơ vừa ra quyết định trả hồ sơ đề điều tra bổ sung vụ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).

Về xác định tư cách tham gia tố tụng của Agribank Việt Nam và triệu tập làm việc, kết luận bổ sung cho rằng theo BLTTHS năm 2003 thì Agribank Việt Nam là nguyên đơn dân sự.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1-1-2018, BLTTHS năm 2015 có hiệu lực, Cơ quan An ninh điều tra xác định Agribank Việt Nam là bị hại trong vụ án. Đồng thời đã triệu tập, lấy lời khai đại diện của Agribank Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả làm việc, đại diện của Agribank Việt Nam yêu cầu xử lý các cá nhân gây ra thiệt hại cho Agribank Việt Nam theo quy định của pháp luật và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Về một số bút lục không có trong hồ sơ, bản kết luận xác định không có ba bút lục 3634, 3700, 18328 do quá trình thống kê, đánh số bút lục bị nhảy số. Bút lục 6573 đã có trong hồ sơ nhưng bị xếp nhầm vị trí nên đã được đưa về đúng vị trí.

Về vấn đề số tiền gửi tiết kiệm tại Agribank Cần Thơ, bị can Nhân đã chỉ đạo bị can Thi sử dụng tiền vay được ưu đãi lãi suất của Công ty Tây Nam để gửi tiết kiệm lấy lãi. Tổng số tiền gửi hơn 187 tỉ đồng, hưởng lãi gần 1 tỉ đồng. Cơ quan An ninh điều tra đề nghị HĐXX ra quyết định thu hồi số tiền này do đây là số tiền có được từ hành vi vi phạm pháp luật.

Về trách nhiệm của Công ty Hoàng Quân - công ty phát hành chứng thư thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của bị can Nhân, công an xác định Công ty Hoàng Quân có sai phạm trong việc thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản theo yêu cầu của khách hàng và phát hành các chứng thư thẩm định giá không đúng quy định. Tuy nhiên, những người ở Công ty Hoàng Quân không được hưởng lợi gì từ việc này.

Hơn nữa, trước khi cho vay, Agribank Cần Thơ đã thỏa thuận trước với bị can Nhân về giá trị tài sản thế chấp và hạn mức tín dụng các khoản vay nên Nhân bổ sung chứng thư cho Agriank Cần Thơ chỉ nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay. Agribank Cần Thơ cũng biết chứng thư thẩm định có giá trị cao hơn nhiều so với giá trị thực tế và chứng thư này chỉ có giá trị tham khảo. Vì vậy việc Agribank quyết định cho vay không phụ thuộc vào chứng thư của Công ty Hoàng Quân.

Ngoài ra, các cá nhân của Hoàng Quân không biết việc câu kết để lập hồ sơ khống để vay vốn, sử dụng vốn sai mục đích của bị can Nhân và cán bộ Agribank Cần Thơ. Do đó, không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân liên quan thuộc Công ty Hoàng Quân.

Về tội danh của Nguyễn Huỳng Đạt Nhân, Cơ quan An ninh điều tra xác định hành vi của bị can này có đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Điều 179 BLHS năm 1999. Ngoài ra, công an còn xác định Nhân có dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng thời hạn điều tra đã hết nên công an tách ra, tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.

Ngoài ra, kết luận còn nêu các vấn đề về xác định mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của từng bị can, về lý lịch nhân thân các bị can.