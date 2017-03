Khai thác than thổ phỉ, 3 người chết, chủ lò bị bắt

Theo P.H.S (TNO)

Trước đó, sáng 1.7, tại lò khai thác than thổ phỉ của Tuyền, Vũ Văn Bài (33 tuổi), Phạm Văn Tuấn (26 tuổi, cùng trú tại H.Đông Triều) và Hoàng Xuân Trường (19 tuổi, trú tại H. Quỳnh Phụ, Thái Bình) chết khi đang khai thác than.Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an H.Đông Triều tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định ba nạn nhân này là những lao động làm việc tại lò than trên. Trong quá trình chui vào lò khai thác than trái phép, cả ba người này bị ngạt khí dẫn đến tử vong.Theo Công an Quảng Ninh, tối 1.7, Tuyền đã đến Công an H.Đông Triều tự thú, khai nhận mình chính là người đứng ra tổ chức đưa lao động vào khai thác lò than thổ phỉ trên. Theo Công an H.Đông Triều, lò than thổ phỉ mà Tuyền tổ chức khai thác chính là một lò đã bị cơ quan chức năng phát hiện đánh sập từ trước đó. Gần đây, Tuyền tổ chức khai thác lại, khi vừa đưa được một ít than lên thì xảy ra tai nạn.Được biết, lò than thổ phỉ của Tuyền nằm trong ranh giới mỏ của Công ty than Hồng Thái (thôn Trung Lương, xã Tràng Lương, H.Đông Triều).