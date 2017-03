Khiển trách phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Lê Trường Giang

Ngày 10-9, UBND TP.HCM đã công bố quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Lê Trường Giang - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, do liên quan đến vụ nước tương có chất 3-MCPD vượt tiêu chuẩn cho phép.

Cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM cũng đã công bố quyết định của UBND TP xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức An - chánh thanh tra Sở Y tế TP - với hình thức cách chức, do liên quan đến vụ việc nói trên.

Trước đó, Ban thường vụ Thành ủy đã có kết luận trong thời gian vừa qua, sản phẩm nước tương có hàm lượng 3-MCPD vượt mức qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm không được công bố và xử lý triệt để đã gây lo ngại, rất bức xúc trong nhân dân. Hậu quả này trước tiên và chủ yếu là do sơ hở, lỏng lẻo và thiếu trách nhiệm của ngành y tế TP trong công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải được xử lý nghiêm minh.

Trong vụ việc nói trên, có trách nhiệm cụ thể của tập thể và một số cá nhân sai phạm khi kiểm tra phát hiện sản phẩm nước tương có hàm lượng 3-MCPD vượt mức qui định nhưng không xử lý triệt để và không công bố.

Được biết, từ tháng 11-2001, chất gây ung thư 3-MCPD đã được Sở Y tế TP phát hiện có trong nước tương với hàm lượng rất cao nhưng thông tin này không được công khai.