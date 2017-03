Khởi tố con dâu dùng thuốc chuột hại gia đình chồng

Ngày 16/10, Cơ quan điều tra Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can nhưng cho tại ngoại do Huỳnh Thị Kiều Diễm có con nhỏ mới hơn 1 tuổi.

Bước đầu đã làm rõ vụ việc con dâu dùng thuốc diệt chuột hại gia đình chồng. Nguyên nhân là do ông P.N.T (65 tuổi, ngụ Phước Hưng 2, xã phước Lâm, huyện Cần Giuộc, Long An) phát hiện Diễm định cạy tủ lấy tiền, sau đó ông T. rầy la nên Diễm tìm cách trả thù. Trưa 13/10, sau khi ăn bữa cơm do Diễm nấu, 5 người gồm ông T. cùng vợ, con trai, cháu trai và con rể có hiện tượng chóng mặt, sau đó tất cả đều bị nôn ói. Ông T. và gia đình được đưa đi sơ cứu tại bệnh viện Long An, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 14/10. Tại đây, các bác sĩ Khoa bệnh Nhiệt đới tiến hành khám, xét nghiệm và phát hiện lượng kẽm trong máu của các bệnh nhân cao hơn bình thường là thuốc diệt chuột phosphua kẽm. Theo Cao Nguyên (VOV)