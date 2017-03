Khởi tố hai cán bộ lập hồ sơ khống rút tiền bồi thường

Bị can Dục (31 tuổi, nguyên là thành viên Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư thị xã Kỳ Anh) và bị can Vân (28 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh) bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo cơ quan công an, thời gian qua Dục và Vân được giao lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu hạ tầng công nghiệp Phú Vinh (ở các xã Kỳ Long, Kỳ Liên thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, nay là thị xã Kỳ Anh).

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dục. Ảnh: ĐL

Trong quá trình thực hiện hai đợt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu công nghiệp Phú Vinh thì Vân và Dục đã cùng một số cán bộ khác thông đồng dựng hồ sơ bồi thường 69 thửa đất lâm nghiệp thành đất nông nghiệp cho 52 hộ dân. Đồng thời, cả hai lập hồ sơ khống chuyển đổi ba thửa đất vườn của Trường THCS Kỳ Long thành đất công ích nông nghiệp của UBND xã Kỳ Long (cũ) để nhận tiền hỗ trợ…

Hành vi chuyển đổi loại đất của Vân và Dục cùng các cá nhân khác gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 7,8 tỉ đồng. Hiện số tiền trên không có khả năng thu hồi.

Đ.LAM