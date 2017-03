Khởi tố lừa đảo qua mạng gần 150 tỉ của công ty ‘ma’

Ngày 15-10, VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với ba bị can: Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi), Phạm Thanh Toàn (45 tuổi, đều thường trú TP Biên Hòa) và Hồ Đình Phú (24 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) để phục vụ công tác điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 7-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Cục Nghiệp vụ (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng trên thuộc Công ty Cổ phần Phương Thái An (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa).



Phương và Toàn bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 6-2015, Phương đã rủ Toàn và Phú cùng một số đối tượng khác thành lập công ty kinh doanh huy động vốn, thông qua website: hero8.org. Sau khi bàn bạc, các đối tượng trên thống nhất giao Phương làm chủ tịch HĐQT, Toàn làm Tổng giám đốc, còn Phú làm nhân viên kỹ thuật.



Việc góp vốn cổ phần chỉ trên “giấy” chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực chất không ai phải bỏ ra đồng vốn nào. Mặc dù công ty đăng ký kinh doanh thực phẩm, nhưng lại không kinh doanh bất cứ thứ gì mà chỉ huy động vốn qua mạng. Phương tuyển dụng một số nhân viên làm nhiệm vụ quảng cáo kêu gọi đầu tư tiền vào công ty trên website này để hưởng lãi suất cao.

Theo quy định ghi trong website này, nhà đầu tư muốn tham gia phải mua một mã số với giá hơn 10 triệu đồng. Trong đó, hơn 2 triệu đồng tiền phí pin kích hoạt tham gia hệ thống, 8 triệu đồng còn lại để hợp tác chi lợi nhuận. Nhà đầu tư được hứa hẹn, trong thời gian khoảng ba tháng, mỗi mã sẽ nhận được gần 40 triệu đồng tiền gốc và lợi nhuận.

Bằng thủ đoạn này, từ đầu tháng 6-2016 đến ngày bị bắt, Phương và đồng bọn đã huy động được hơn 21.000 lượt khách hàng đăng ký mã đầu tư. Hơn 14.000 mã khách hàng đã nộp tiền vào hệ thống, với tổng số tiền gần 150 tỉ đồng. Phương nhận khoảng 104 tỉ đồng; Toàn nhận 15 tỉ đồng, Phú nhận 11 tỉ đồng.

Phương cùng đồng bọn đã lấy tiền của người đầu tư sau trả cho người đầu tư trước. Hiện còn khoảng 30 tỉ đồng của khách hàng bị mất khả năng thanh toán.