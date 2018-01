Khởi tố người dẫn 17 thanh niên phá hơn 91 m3 gỗ rừng

Chiều 11-1-2018, Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can với Lê Công Hoàng (39 tuổi, trú phường Yên Thế, TP Pleiku) về tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng.



Lê Công Hoàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ giữa tháng 11-2017, Hoàng đã rủ 17 thanh niên tại hai huyện Chư Pah và Ia Grai tổ chức thành ba nhóm khai thác, vận chuyển gỗ tại tiểu khu 223, 225, 227 thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly (xã Ia Kreng).



Ngày 26-11-2017, khi họ đang vận chuyển về nơi tập kết để đưa lên ô tô đi tiêu thụ thì bị Công an huyện Chư Pah phát hiện, bắt giữ. Tang vật cơ quan công an thu được gồm 160 hộp gỗ xẻ (khối lượng 23,73 m3), hai máy cưa lốc, tám mô tô độ chế. Bước đầu xác định khu vực trên đã bị những người này khai thác 95 cây gỗ các loại, thiệt hại trên 91 m3 gỗ quy tròn.



Hiện trạng gỗ rừng bị chặt hạ.

Được biết từ đầu năm 2017 đến nay, Công an huyện Chư Pah đã khởi tố năm vụ với 11 bị can vì hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Tổng khối lượng gỗ rừng thiệt hại trong những vụ này là hơn 200 m3. Ngoài ra, công an huyện đã phát hiện chín vụ cất giấu, vận chuyển lâm sản trái phép vắng chủ, thu giữ gần 100 m3 gỗ các loại và nhiều phương tiện vận chuyển.