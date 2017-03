Khởi tố người em vừa đi tù về đâm chết anh trai

Ngày 3-11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Thắng (23 tuổi, trú xóm 7, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Vụ án đau lòng Thắng đâm chết anh trai Lê Đình Dũng (30 tuổi, ở xóm 7, xã Hạnh Lâm) vào đêm 25-10.



Thắng bị bắt giữ tại cơ quan Công an xã Hạnh Lâm.

Qua điều tra cho thấy chiều tối 25-10, Thắng rời nhà đi chơi thì anh Dũng nghi ngờ Thắng đi gặp gỡ bạn bè xấu sử dụng ma túy nên điện thoại nói Thắng quay về.

Thắng không nghe lời nên hai anh em cãi nhau trên điện thoại. Đến đêm cùng ngày, Thắng trở về nhà và tiếp tục lớn tiếng với anh Dũng.

Thắng ném chiếc điện thoại xuống nền nhà trước mặt anh trai. Anh Dũng bực tức nên lấy chiếc điếu cày đánh mạnh vào người Thắng. Thắng tức giận lấy con dao trong nhà đâm vào người anh Dũng khiến anh gục tại chỗ. Mọi người đưa anh Dũng đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo ông Trần Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm, Thắng từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và vừa mãn hạn tù trở về địa phương được 23 ngày thì lại gây án.