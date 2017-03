Khởi tố Tiến “con” và đàn em

Trên báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 6-2-2014 có bài “Chặn đứng giang hồ huyết chiến giành quyền bảo kê” phản ánh băng nhóm giang hồ phía Bắc do Tiến “con” cầm đầu chuẩn bị thanh trừng băng Dũng “béo” tại TP.HCM vì mâu thuẫn trong việc tranh giành lãnh địa bảo kê. Tiến “con” là đàn em thân tín của VĐT (tức T. “A đam”, chủ vũ trường K. ở quận 1, TP.HCM), được T. “A đam” giao quyền bảo kê vũ trường.

Thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phía Nam (C45B) đã tung nhiều lực lượng vào cuộc truy xét, chặn đứng vụ thanh toán đẫm máu sắp diễn ra. Đêm 21-1, C45B đã huy động hàng trăm trinh sát hình sự phối hợp Công an quận 1, quận Gò Vấp ập vào địa chỉ 1292A Lê Đức Thọ (phường 13, quận Gò Vấp) bắt tám đàn em của Tiến “con” đang ém quân tại đây. Cùng lúc, Tiến “con” cũng bị còng tay tại khu vực vũ trường K. Tại điểm băng nhóm Tiến ẩn náu, ngoài số hung khí (rìu, dao bầu, rựa, mã tấu, tuýp sắt) trinh sát C45B còn thu giữ được tám cuốn sổ ghi chép việc cho vay nặng lãi và các địa bàn chúng tham gia bảo kê tại TP.HCM.









Đàn em của Tiến “con” khi bị bắt dẫn giải về trụ sở C45B - Bộ Công an cùng hung khí chuẩn bị gây án. Ảnh: QA

Ngày 8-2, cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bắt giam Minh Tiến (Tiến “con”, 35 tuổi, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Văn Huân (đàn em của Tiến) theo lệnh truy nã. Trước đó, Tiến bị Công an TP Hà Nội truy nã về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và vật liệu nổ, còn Nguyễn Văn Huân có lệnh truy nã về hành vi cướp tài sản.

Các đàn em Tiến “con” gồm Phùng Duy Hưng, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hải Linh, Đào Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Hoài Nam và Lê Mạnh Hùng (cùng ngụ Hải Phòng, Hà Nội) tạm thời được tại ngoại và cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý sau.

Theo điều tra ban đầu, Tiến “con” sau khi bị truy nã liền vào TP.HCM tìm đất sống và được vợ chồng T. “A đam” cưu mang, giao bảo kê vũ trường K. Từ đây Tiến “con” mở rộng lãnh địa làm ăn sang cho vay nặng lãi, tham gia cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê... Để che mắt cơ quan chức năng, Tiến “con” thành lập doanh nghiệp tư nhân cầm đồ Thuận Phát Đạt. Các hoạt động làm ăn mờ ám của băng nhóm Tiến “con” đều thông qua doanh nghiệp tư nhân này.

Trong vòng hai năm 2012-2013 dưới thế lực che chắn của các “đại ca”, Tiến “con” vươn lên lấn át các băng nhóm khác tại khu vực quận 1. Do đó, băng Dũng “béo” đẩy đuổi băng Tiến “con” ra khỏi vũ trường K. Dũng “béo” là đàn em thân tín của Ngô Văn Long, tự Long “vàng” - nhân vật tên tuổi trong thế giới ngầm.

Giữa tháng 1-2014, Dũng “béo” dẫn khoảng 30 đàn em đến vũ trường K. gây sự với đàn em của Tiến “con”. Nhằm trả đũa, Tiến “con” liền điều động hơn 20 đàn em giang hồ tại các tỉnh phía Bắc vào TP.HCM chuẩn bị xóa sổ băng Dũng “béo” thì bị công an phát hiện, chặn bắt.

AN DANH