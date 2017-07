Lại xuất hiện tin đồn bắt cóc trẻ em

Ngày 24-7, thông tin từ UBND xã Quang Trung (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng), ông Lục Văn Tuyên, Chủ tịch xã này đã ký văn bản báo cáo lãnh đạo huyện Hòa An và công an huyện về việc xử lý thông tin vụ bắt cóc trẻ em tại địa bàn.



Thông tin bịa đặt trên Facebook về việc bắt cóc trẻ em

Theo đó, ngày 19-7, trên một tài khoản Facebook có đăng nội dung bắt cóc trẻ em tại xóm 8, xã Quang Trung, huyện Hòa An, Cao Bằng.

Những hình ảnh và thông tin đăng tải cho rằng có khoảng 6 đối tượng mạo danh là nhân viên tiếp thị nước ngọt đã đến xóm 8 để rình bắt cóc trẻ em.

Nhóm này đã đánh đập dã man 2 cháu nhỏ. Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã nhanh chóng đến giải cứu và bắt giữ được 2 trong số 6 người trên…



Văn bản của UBND xã Quang Trung bác bỏ tin đồn trên

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Quang Trung đã giao công an xã xác minh và kết quả cho thấy xã Quang Trung không có xóm 8 và không có việc trẻ em bị bắt cóc xảy ra. Việc đăng tải thông tin của tài khoản Facebook nói trên là không đúng sự thật.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục vào cuộc điều tra, xử lý người đưa thông tin nói trên.