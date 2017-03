Làm rượu giả, lãnh hai năm tù

Từ tháng 7-2007, An bắt đầu tổ chức sản xuất rượu ngoại giả tại nhà. An mua hàng loạt nút chai, vỏ chai, hộp rượu nước ngoài các loại nổi tiếng như Hennessy, Remy Martin, Red Label... và tem rượu nhập khẩu với giá 1.300 đồng/cái. Sau đó, An mua rượu Lúa Mới (Hà Nội) pha với nước màu rồi vô chai đóng thành phẩm đem bán cho cửa hàng với giá cao. Đến ngày 9-10-2007, trên đường đi giao rượu, An bị bắt. Công an còn thu giữ được gần 70 chai rượu các loại chưa kịp tuồn ra thị trường ở nhà An.