Lên rừng làm nương, phát hiện bộ xương người

Ngày 11/9, Công an huyện Lục Ngạn tiếp nhận tin trình báo của anh Lâm Văn Phương (36 tuổi), ở xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn về việc phát hiện một bộ xương người khi lên rừng làm rẫy tại khu vực rừng Mã.

Công an huyện Lục Ngạn đã khám nghiệm hiện trường, phát hiện một số vật dụng kèm theo như một bộ quần áo cũ, một chiếc xoong nhôm và 100 nghìn đồng. Nạn nhân là nam giới.

Ngày 12/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã sơ bộ xác định nguyên nhân chết của nạn nhân được phát hiện trong rừng không phải do tác động ngoại lực. Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định là do bệnh lý hoặc đói khát. Cơ quan công an đang tiến hành tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Theo Anh Thế (Dân trí)